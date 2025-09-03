Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Казийски: Ще се върна в Локомотив през октомври

Казийски: Ще се върна в Локомотив през октомври

  • 3 сеп 2025 | 22:03
  • 800
  • 0

Матей Казийски вече проведе няколко тренировки с новия си отбор Локомотив Авиа. След една от тях той сподели първите си впечатления пред екипа на Sportal.bg. Ветеранът разкри, че има уговорка да довърши подготовката си с Тренто и да се завърне в България през октомври.

"Много е хубаво в Пловдив, малко е топличко, но като изключим това, всичко е наред. Днешната тренировка бе по-раздвижена - за пръв път си позволихме толкова отскоци - мисля, че се получи много добре и атмосферата е много приповдигната. Със сигурност с времето ще имаме все по-добра комуникация с момчетата. Те са страшно нахъсани и това много ме радва. Още не съм ги опознал за толкова кратко време и е рано да се каже каквото и да било, но в момента най-важен е ентусиазмът", започна Казийски.

"Нямам творчески планове, но имам намерение да дам всичко от себе си, за да постигнем максимално добри резултати. По предварителна договорка аз ще довърша подготовката си с Тренто, така сме се разбрали, и ще се върна следващия месец. Затова исках да благодаря на момчетата за тренировките, които направихме, пожелах им успех и да се видим скоро в по-добра форма", продължи волейболистът.

Той все пак не изключва възможността да напусне Локомотив в някакъв момент, ако получи по-добра оферта.

"Ако ми излезе много добра оферта е възможно да я приема, оставили сме такава вратичка, ще видим какво ще се случи. Договорът ми с Локомотив е за една година за момента, но говорим за някакви планове", завърши Императора.

Снимки: Sportal.bg

