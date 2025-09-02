Найден Найденов: Казийски ще бъде стимул за всички

Матей Казийски е професионалист, играл е по целия свят. Нормално е с неговото привличане целите ни да се повишат. Това каза в интервю за БНТ треньорът на Локомотив Авиа (Пловдив) Найден Найденов относно трансфера на бившия национал.

Матей Казийски подписа договор с Локомотив Авиа

"Основният принос за привличането на Матей Казийски има нашия президент и спонсор Ивайло Константинов, който водеше разговорите с него. Подробности как точно се стигна до там не мога да кажа. След като те вече бяха стигнали до договорка, аз също се срещнах с него (б.р. Казийски). Имаме добри отношения, той е професионалист. Каквото говорихме, каквото се разбрахме, от негова страна няма проблем. Основният човек беше Ивайло (б.р. Константинов). В нашия отбор колективът е на супер ниво. Организацията ни също е дала своята мотивация на Казийски да дойде тук", коментира треньорът.

Локомотив Авиа: Подписахме договор с Матей Казийски! Ще се борим за първите места на всички фронтове

Найденов призна, че Казийски вече е подписал договор и вече официално е състезател на Локомотив Авиа.

Матей Казийски: Изключително доволен съм, че най-накрая мога да играя в България

"Със сигурност това ще бъде невероятен стимул за останалите момчета в отбора. Няма състезател, който да не се чувства добре, когато има такава личност до себе си. Казийски ще бъде стимул не само с присъствието си, но и с това, което могат да видят и участ от него. Това е голямо постижение за нас", категоричен е Найденов.

Ивайло Константинов: Целта е да станем шампиони с Матей Казийски с убедителна игра

"Живи и здрави да започнем подготовка. Нормално е с Матей Казийски нашите цели да стават по-високи. Да се печели всичко", завърши специалистът.