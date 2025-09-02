Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Найден Найденов: Казийски ще бъде стимул за всички

Найден Найденов: Казийски ще бъде стимул за всички

  • 2 сеп 2025 | 13:20
  • 239
  • 0

Матей Казийски е професионалист, играл е по целия свят. Нормално е с неговото привличане целите ни да се повишат. Това каза в интервю за БНТ треньорът на Локомотив Авиа (Пловдив) Найден Найденов относно трансфера на бившия национал.

Матей Казийски подписа договор с Локомотив Авиа
Матей Казийски подписа договор с Локомотив Авиа

"Основният принос за привличането на Матей Казийски има нашия президент и спонсор Ивайло Константинов, който водеше разговорите с него. Подробности как точно се стигна до там не мога да кажа. След като те вече бяха стигнали до договорка, аз също се срещнах с него (б.р. Казийски). Имаме добри отношения, той е професионалист. Каквото говорихме, каквото се разбрахме, от негова страна няма проблем. Основният човек беше Ивайло (б.р. Константинов). В нашия отбор колективът е на супер ниво. Организацията ни също е дала своята мотивация на Казийски да дойде тук", коментира треньорът.

Локомотив Авиа: Подписахме договор с Матей Казийски! Ще се борим за първите места на всички фронтове
Локомотив Авиа: Подписахме договор с Матей Казийски! Ще се борим за първите места на всички фронтове

Найденов призна, че Казийски вече е подписал договор и вече официално е състезател на Локомотив Авиа.

Матей Казийски: Изключително доволен съм, че най-накрая мога да играя в България
Матей Казийски: Изключително доволен съм, че най-накрая мога да играя в България

"Със сигурност това ще бъде невероятен стимул за останалите момчета в отбора. Няма състезател, който да не се чувства добре, когато има такава личност до себе си. Казийски ще бъде стимул не само с присъствието си, но и с това, което могат да видят и участ от него. Това е голямо постижение за нас", категоричен е Найденов.

Ивайло Константинов: Целта е да станем шампиони с Матей Казийски с убедителна игра
Ивайло Константинов: Целта е да станем шампиони с Матей Казийски с убедителна игра

"Живи и здрави да започнем подготовка. Нормално е с Матей Казийски нашите цели да стават по-високи. Да се печели всичко", завърши специалистът.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Владо Николов: Отидох на първа тренировка в Левски с екип на ЦСКА

Владо Николов: Отидох на първа тренировка в Левски с екип на ЦСКА

  • 1 сеп 2025 | 18:27
  • 3668
  • 1
Турция се затрудни, но отново победи Словения с 3:0

Турция се затрудни, но отново победи Словения с 3:0

  • 1 сеп 2025 | 18:17
  • 2042
  • 0
САЩ не даде шанс на Канада и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

САЩ не даде шанс на Канада и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 1 сеп 2025 | 18:03
  • 1994
  • 0
Аржентина с исторически триумф на Мемориал "Хуберт Вагнер"

Аржентина с исторически триумф на Мемориал "Хуберт Вагнер"

  • 1 сеп 2025 | 17:53
  • 1201
  • 0
Българският национален отбор по волейбол проведе първа тренировка в Токио

Българският национален отбор по волейбол проведе първа тренировка в Токио

  • 1 сеп 2025 | 17:48
  • 2460
  • 0
Иран с трета поредна световна титла за младежи

Иран с трета поредна световна титла за младежи

  • 1 сеп 2025 | 17:42
  • 2508
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 12578
  • 4
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 2886
  • 0
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 200950
  • 50
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 6862
  • 0
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 7438
  • 0
Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
  • 2455
  • 0