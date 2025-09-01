Матей Казийски: Изключително доволен съм, че най-накрая мога да играя в България

Матей Казийски подписа договор с българския вицешампион Локомотив Авиа (Пловдив), съобщиха от волейболния клуб.

До момента волейболистът водеше подготовка с италианския Тренто, но контрактът му с Локомотив вече е факт.

Така Казийски ще играе в България.

"Нашите отношения са много добри от последните години. Аз съм изключително доволен, че най-накрая мога да играя в България. Говорихме си цяло лято и договорът е факт. Много години не съм играл пред българска публика и това беше една от основните причини да приема", каза Матей Казийски при представянето му.