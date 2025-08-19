Популярни
Матей Казийски започна подготовка с шампиона на Италия

  19 авг 2025
Легендарният български волейболист Матей Казийски днес започна подготовка за новия сезон с шампиона на Италия Итас Трентино (Тренто).

Както първи Sportal.bg писа, 40-годишният Матей Казийски ще води подготовка с Тренто, а през новия сезон ще играе за вицешампиона на България Локомотив Авиа (Пловдив).

Очаква се в началото на месец септември Матей Казийски да подпише официален договор с Локомотив Авиа, с който през новия сезон ще играе в родната efbet Супер Волей.

От Тренто обявяха, че Матей Казийски ще води цялата си подготовка с техни клуб преди да се впусне в ново приключение в чужбина.

СНИМКИ: trentinovolley.it

  19 авг 2025
  19 авг 2025
  19 авг 2025
  19 авг 2025
  19 авг 2025
  19 авг 2025
  19 авг 2025
  19 авг 2025
  19 авг 2025
  19 авг 2025
  19 авг 2025
  19 авг 2025
