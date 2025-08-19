Матей Казийски започна подготовка с шампиона на Италия

Легендарният български волейболист Матей Казийски днес започна подготовка за новия сезон с шампиона на Италия Итас Трентино (Тренто).

Матей Казийски ще играe в България!

Както първи Sportal.bg писа, 40-годишният Матей Казийски ще води подготовка с Тренто, а през новия сезон ще играе за вицешампиона на България Локомотив Авиа (Пловдив).

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Очаква се в началото на месец септември Матей Казийски да подпише официален договор с Локомотив Авиа, с който през новия сезон ще играе в родната efbet Супер Волей.

Maтeй Kaзийcĸи инвестира нaд 1 000 000 лeвa в бългapcĸa технологична ĸoмпaния

От Тренто обявяха, че Матей Казийски ще води цялата си подготовка с техни клуб преди да се впусне в ново приключение в чужбина.

СНИМКИ: trentinovolley.it