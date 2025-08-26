Людмил Найденов: Няма да се разсърдим, ако Казийски все пак предпочете Тренто

Тежката контузия на италианския национал Даниеле Лавиа, който е и волейболист на шампиона Тренто, доведе до неочаквани събития.

Веднага се зародиха въпроси кой ще вземе Тренто на негово място, а италианските медиите излязоха с информации, че отворилата се дупка в посрещане може да върне Матей Казийски в състава на любимия му клуб за новия сезон.

Така може да пропадне трансфера му в Локомотив Авиа (Пловдив) и участието му в родния елит.

Мениджърът на ВК Локомотив Авиа Людмил Найденов, коментира в специално интервю за BGvolleyball.com, че за момента няма промяна в ситуацията и все още се очаква Матей да пристигне в Пловдив в началото на септември. Но дори и да има промяна, от клуба ще проявят пълно разбиране.

Италианските медии излязоха с твърдения, че Матей Казийски най-вероятно ще подпише в Тренто. Имате ли информация за това и какво можете да кажете към този момент?

За момента няма промяна. Да, наистина, появиха се различни писания по италианските медии, но за момента това са само предположения. Не съм получил никаква обратна информация, че Матей Казийски ще подпише в Тренто. Не съм разговарял с него за такава възможност. Също така няма и индикации за това от нашия президент Ивайло Константинов.

Все пак как ще се почувствате, ако Матей Казийски вземе окончателно решение да играе в Тренто за новия сезон?

Ние сме професионалисти. Дори Матей да избере Тренто, ние ще приемем неговото решение. Не сме деца и няма място за сърдене. И аз съм бил волейболист, знам как стоят нещата. Ако офертата е добра финансово, ако предложените условия са идеални за него, няма нищо лошо. Още повече, че семейството му е в Тренто, както и че той е бил дълго време част от този клуб и много го уважават. Ще разберем напълно евентуална негова постъпка в тази посока.

Ще търсите ли друг състезател, ако Матей остане в Италия?

Да, определено. Ще вземем още един състезател в посрещане, макар и вече времето да е доста напреднало. Но ще намерим.

Запазват ли се целите, ако не подпишете с Казийски?

Да, определено. Ще се борим за всички трофеи. Имаме достатъчно опитни играчи. След среброто миналата година, нормално е да атакуваш върха.

