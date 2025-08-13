Популярни
  Найден Найденов: Разбрали сме се Матей Казийски, остава да подпише договор

Найден Найденов: Разбрали сме се Матей Казийски, остава да подпише договор

  • 13 авг 2025 | 16:10
  • 354
  • 0

Треньорът на волейболния Локомотив Авиа Найден Найденов потвърди сензационната новина, че най-добрият българския волейболист в последните години Матей Казийски е пред завръщане в България и ще облече екипа на Локомотив.

"Да, разбрахме се с Матей. На 90% всичко е уредено, но все пак той трябва да се върне и да подпише договор. Това е отлично новина, не само за Локомотив, но и за българския волейбол. Все пак Казийски е най-добрият български играч в последните 20 години. Дори и да не е в твоя отбор, младите ще израстват покрай него", каза Найденов пред БТА.

На въпрос дали с Матей Казийски Локомотив може да атакува шампионската титла, след като бе вицешампион през миналата година, Найденов отговори: "Това е идеята, да вдигнем още нивото. Това е сензация, стимул за всички. Знаете, че ще играем и в европейските турнири и той ще ни бъде от голяма полза".

"Казийски е уникален професионалист, и на 40 години е в топ форма и много млади състезатели могат да му завиждат. Гледал съм го миналата година в Милано, в идеално състояние е", сигурен е треньорът.

"Ние нямаме проблем да говорим с Казийски. С него бяха разговори, преговори. Нещата вървяха по този ред. Разбрахме се бързо, но имаше детайли, които трябваше да бъдат уточнени", каза още Найден Найденов.

