Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 555
  • 0

Вицешампионът на България по волейбол при мъжете Локомотив Авиа (Пловдив) направи най-големия трансферен удар през последните години в клубния волейбол на България.

След 20 години на най-високо ниво в чужбина, Матей Казийски се завръща у нас, за да играе за вицешампиона Локомотив Авиа( Пловдив).

40-годишният волейболист, който за последно игра за Алианц (Милано), ще се присъединява към пловдивския тим преди началото на новия сезон на efbet Супер Волей.

Матей Казийски ще играe в България!
Матей Казийски ще играe в България!

От клуба по-рано пуснаха загадъчно послание към феновете:

“Той… Идва... ”

Очаква се новото попълнение да бъде представено официално в началото на месец септември в Пловдив, научи Sportal.bg.

“Имаме договорка с Матей Казийски, но още нямаме подписан договор”, заяви президентът на Локомотив Авиа Ивайло Константинов специално пред Sportal.bg.

“Очаквам това да стане факт в началото на месец септември, когато и Матей Казийски ще пристигне в България. Предвиденият контракт е за целия сезон 2025/2026. Разбира се, ако Матей Казийски получи много по-изгодно предложение по средата на сезона, или по друго време, то ние няма да имаме моралното право да го спираме. Все пак Локомотив Авиа не е Тренто, Алианц (Милано) или друг отбор от този калибър. Все пак и Радостин Стойчев има нужда от още една класна четворка в Халкбанк (Анкара)…”, добави Ивайло Константинов.

Ето кога Матей Казийски ще изиграе първия си мач за Локомотив Авиа
Ето кога Матей Казийски ще изиграе първия си мач за Локомотив Авиа

“Договорът ни с Матей Казийски ще бъде специален. Той ще тренира през по-голямата част от времето в Тренто с Итас Трентино. Ще идва в България, за да играе във важните двубои за Локомотив Авиа. Това ще бъде уточнено точно между него и спортно-техническото ръководството на клуба”, категоричен бе Ивайло Константинов пред Sportal.bg.

“Убеден съм, че това, което сме договори с Матей Казийски, ще се случи. Все пак, ако получи толкова изгодна оферта, че не може да я откаже имаме и вариант “Б”. Важно е Локомотив Авиа да е много по-силен и да гони първото пято. Това винаги е била нашата цел в този отбор, дори и да играем само с юноши”, допълни президентът на Локомотив Авиа, който дълги години бе начело на Марек Юнион Ивкони (Дупница).

Под негово ръководство Марек спечели 4 шампионски титли на България през 2012, 2013, 2014 и 2015 година, както и Купата на България през 2013 година.

