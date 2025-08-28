Людмил Найденов: Продължаваме да разчитаме на Матей Казийски за новия сезон

Вицешампионът на България Локомотив Авиа (Пловдив) продължава да разчита на това, че Матей Казийски ще бъде част от добра за новия сезон.

Локомотив Авиа: Очакваме Матей Казийски в началото на септември в България

“Няма промяна в плановете ни. Продължаваме да разчитаме на Матей Казийски за новия сезон. Очакваме го в началото на септември в България. Към днешна дата това е положението”, заяви мениджърът на Локомотив Авиа Людмил Найденов специално за Sportal.bg.

Така за момента отпада възможността 40-годишният български бивш национал да продължи кариерата си в любимия си италиански клуб Итас Трентино, с който от началото на сезона води подготовка.

Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

Шампионът на Италия спешно се нуждае от привличането на качествен посрещач, който да замени контузения италиански национал Даниеле Лавиа, който се контузи преди няколко дни.

Президентът на Тренто: Матей е тук, тренира с нас, но още не сме му отправили оферта

Преди дни президентът на Тренто Бруно Да Ре обяви, че опцията да привлекат Матей Казийски в състава е сериозно, но не са отправяли оферта към българина.