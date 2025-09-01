Популярни
Матей Казийски подписа договор с Локомотив Авиа

  • 1 сеп 2025 | 15:41
  • 2955
  • 0

Матей Казийски подписа договор с българския вицешампион Локомотив Авиа (Пловдив), съобщиха от волейболния клуб.

До момента волейболистът водеше подготовка с италианския Тренто, но контрактът му с Локомотив вече е факт.

“Целите за предстоящия сезон са големи, мотивацията силна, а отборът - сплотен и мотивиран. Публиката е в сърцата ни, а тренировките започват още днес в залата в Пловдив”, написаха от клуба.

