Матей Казийски подписа договор с Локомотив Авиа

Матей Казийски подписа договор с българския вицешампион Локомотив Авиа (Пловдив), съобщиха от волейболния клуб.

До момента волейболистът водеше подготовка с италианския Тренто, но контрактът му с Локомотив вече е факт.

“Целите за предстоящия сезон са големи, мотивацията силна, а отборът - сплотен и мотивиран. Публиката е в сърцата ни, а тренировките започват още днес в залата в Пловдив”, написаха от клуба.