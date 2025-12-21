Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Супер Алекс Николов с 15 точки, Лубе с нова победа в Италия

Супер Алекс Николов с 15 точки, Лубе с нова победа в Италия

  • 21 дек 2025 | 21:28
  • 1481
  • 0

Националът Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха втора поредна и общо 7-а победа за сезона в италианската Суперлига. Воденият от Джампаоло Медей тим надделя категорично като гост на МА Акуа Сан Бернардо (Кунео) с 3:0 (25:23, 25:18, 25:19) в мач от редовния 12-и кръг на шампионата, игран тази вечер.

Алекс Николов не игра, но Лубе с важна победа над Милано с 3:2
Алекс Николов не игра, но Лубе с важна победа над Милано с 3:2

По този начин Лубе остава на 6-о място във временното класиране със 7 победи, 5 загуби и 22 точки. В следващия 13-и кръг Алекс Николов и компания ще са домакини на коравия тим на Пиаченца. Срещата е в петък (26 декември) от 17,00 часа българско време.

Алекс Николов, който се върна в игра след наказание, изигра нов стабилен мач за Лубе и стана втори по резултатност с 15 точки (3 аса, 46% ефективност в атака и 83% позитивно посрещане - +2) за успеха.

Ерик Льопки реализира точка в повече - 16 (2 блока, 3 аса и 61% ефективност в атака - +12) за победата.

За домакините от Кунео Нейтън Ферал приключи с 15 точки (1 блок и 61% ефективност в атака - +8), а Марко Седлачек се отчете с 11 точки.

Снимки: legavolley.it

