Илия Петков и Гротадзолина с 12-а поредна загуба в Италия

Националите Илия Петков, Георги Татаров и техният Юаса Батери (Гротадзолина) допуснаха 12-а поредна загуба от началото на сезона в италианската Суперлига. Играчите на Масимилиано Ортензи паднаха у дома от Алианц (Милано) с 0:3 (18:25, 23:25, 14:25) в мач от 12-ия кръг, игран тази вечер в зала "Пала Савели".

Силно включване на Георги Татаров, Гротадзолина със загуба №10 в Италия

Така Гротадзолина остава на последното 12-о място във временното класиране без победа и със само две спечелени точки до момента. В следващия 13-и кръг Петков, Татаров и съотборниците им гостуват на Рана (Верона). Двубоят е в събота (26 декември) от 18,00 часа българско време.

Илия Петков игра цял мач и завърши със скромните 3 точки при 75% ефективност в атака.

Георги Татаров пък бе записан като второ либеро за Гротадзолина и така не се появи в игра.

Амир Голзадех (1 ас и 38% ефективност в атака) и Джулио Магалини (1 ас, 50% ефективност в атака и 35% позитивно посрещане) станаха най-резултатни за домакините с 11 и 10 точки.

За Милано Ферре Регерс реализира 18 точки (5 аса! и 72% ефективност в атака - +12). Франческо Речине и Тацунори Оцука добавиха още 11 и 10 точки за победата.

Снимки: legavolley.it