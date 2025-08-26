Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

Ще пропадне ли трансферът на легендата на българския волейбол Матей Казийски в България?

Според последната информация Матей Казийски се бе договорил с вицешампиона на България Локомотив Авиа (Пловдив) и се очакваше той да пристигне в България, за да подпише договор за 1 година с вицешампионите в efbet Супер Волей.

Неочакваната контузия на италианския национал Даниеле Лавия, който е и волейболист на шампиона Тренто, обаче може да върне Матей Казийски в състава на любимия му Тренто.

40-годишният Матей Казийски вече започна тренировки с Тренто преди няколко дни, а днешните регионални медии не изключват варианта българинът, който е спечелил всичко в световния клубен волейбол с Итас Трентино, да се завърни в клуба, минимум за 5-6 месеца до пълното възстановяване на Даниеле Лавиа.

“Идеята да върнем Матей Казийски в Тренто не е изключена. Може би това е единственото жизнено-спасяващо решение”, заяви генералният мениджър на Тренто Бруно Да Ре.

Очаква се Бруно Да Ре да може да убеди българина да носи “жълто-синия” екип отново.

В Тренто възлагат големи надежди на испанеца Жорди Рамон, който е от новите попълнения в клуба, но и се надяват да си върнат Казийски, който е гаранция за постоянна игра, пише още „Кориере дел Трентино“.