Локомотив Авиа: Очакваме Матей Казийски в началото на септември в България

Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България?

Според последната информация Матей Казийски се бе договорил с вицешампиона на България Локомотив Авиа (Пловдив) и се очакваше той да пристигне в България, за да подпише договор за 1 година с вицешампионите в efbet Супер Волей.

Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

Неочакваната контузия на италианския национал Даниеле Лавия, който е и волейболист на шампиона Тренто, обаче може да върне Матей Казийски в състава на любимия му Тренто.

Матей Казийски ще играe в България!

40-годишният Матей Казийски вече започна тренировки с Тренто преди няколко дни, а днешните регионални медии не изключват варианта българинът, който е спечелил всичко в световния клубен волейбол с Итас Трентино да се завърни в клуба, минимум за 5-6 месеца до пълното възстановяване на Даниеле Лавиа.

Италия без Даниеле Лавиа на Световното

“Нямам информация за промяна на плановете на Матей Казийски. Ние го очакваме в началото на септември в България”, заяви мениджърът на Локомотив Авиа (Пловдив) Людмил Найденов специално за Sportal.bg.

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор