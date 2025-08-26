Популярни
Локомотив Авиа: Очакваме Матей Казийски в началото на септември в България

  • 26 авг 2025 | 14:26
  • 212
  • 0

Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България?

Ще пропадне ли трансферът на легендата на българския волейбол Матей Казийски в България?

Според последната информация Матей Казийски се бе договорил с вицешампиона на България Локомотив Авиа (Пловдив) и се очакваше той да пристигне в България, за да подпише договор за 1 година с вицешампионите в efbet Супер Волей.

Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно
Пропада ли трансферът на Матей Казийски в България? Тренто го иска обратно

Неочакваната контузия на италианския национал Даниеле Лавия, който е и волейболист на шампиона Тренто, обаче може да върне Матей Казийски в състава на любимия му Тренто.

Матей Казийски ще играe в България!
Матей Казийски ще играe в България!

40-годишният Матей Казийски вече започна тренировки с Тренто преди няколко дни, а днешните регионални медии не изключват варианта българинът, който е спечелил всичко в световния клубен волейбол с Итас Трентино да се завърни в клуба, минимум за 5-6 месеца до пълното възстановяване на Даниеле Лавиа.

Италия без Даниеле Лавиа на Световното
Италия без Даниеле Лавиа на Световното

“Нямам информация за промяна на плановете на Матей Казийски. Ние го очакваме в началото на септември в България”, заяви мениджърът на Локомотив Авиа (Пловдив) Людмил Найденов специално за Sportal.bg.

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор
