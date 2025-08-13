Популярни
Матей Казийски ще играe в България!

  • 13 авг 2025 | 13:41
  • 2060
  • 3

Вицешампионът на България по волейбол при мъжете Локомотив Авиа (Пловдив) направи най-големия трансферен удар през последните години в клубния волейбол на България.

След 20 години на най-високо ниво в чужбина, Матей Казийски се завръща у нас, за да играе за вицешампиона Локомотив Авиа( Пловдив), научи Sportal.bg.

40-годишният волейболист, който за последно игра за Алианц (Милано) ще се присъединява към пловдивския тим.

От клуба по-рано пуснаха загадъчно послание към феновете, което ще бъде разкрито съвсем скоро.

Очаква се новото попълнение да бъде представено официално в края на месеца.

“Договорили сме се с Матей Казийски, но все още не сме подписали договор с него. Не искаме с волейболист с такъв ранг да подписване по имейл. Това ще стане в края на месеца в Пловдив”, заяви мениджърът на Локомотив Людмил Найденов специално за Sportal.bg.

Матей Казийски е трикратен победител в Шампионската лига с екипа на италианския Тренто, като има и пет трофея от италианското първенство. Той беше част от състава на България при спечелването на бронзовите медали на световното първенство през 2006-а и европейския шампионат 3 години по-късно.

Освен в българското първенство, през новия сезон Локомотив Авиа ще се състезава и във втория по сила европейски клубен турнир – Купата на ЦЕВ.

