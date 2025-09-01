Ивайло Константинов: Целта е да станем шампиони с Матей Казийски с убедителна игра

Матей Казийски подписа договор с българския вицешампион Локомотив Авиа (Пловдив), съобщиха от волейболния клуб.

До момента волейболистът водеше подготовка с италианския Тренто, но контрактът му с Локомотив вече е факт.

Така Казийски ще играе в България.

"Аз съм изключително щастлив от този подпис. Искам да кажа, че публиката на Локомотив е феноменална. Целта е да станем шампиони с убедителна игра. Този договор е само формалност, защото от деня, в който си стиснахме ръцете нищо не се е променило. Матей ще играе за Локомотив до тогава, до когато той не получи предложение, което да го заинтригува", заяви президентът на клуба Ивайло Константинов.