  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Боряна Ангелова: Дадохме всичко от себе си и се забавлявахме

Боряна Ангелова: Дадохме всичко от себе си и се забавлявахме

  • 21 дек 2025 | 22:29
  • 199
  • 0

Волейболистката на Марица (Пловдив) Боряна Ангелова сподели радостта си след като, отборът защити трофея си от efbet Купа на България - жени.

Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България
Марица срази Левски и грабна efbet Купа на България

Пловдивският клуб спечели трофея за 9-и пореден път след категоричен успех над Левски София с 3:0 гейма.

Ахметджан Ершимшек: Тези момичета знаят как се печели финал
Ахметджан Ершимшек: Тези момичета знаят как се печели финал

"Играхме, както по принцип тренирахме. Дадохме всичко от себе си. Накрая просто се забавлявахме. Няма как да не се забавляваме на финал. Взехме си поука от загубения гейм срещу ЦПВК. Вчера си е за вчера. Не може да ни омръзне да печелим. Искам още", заяви тя след срещата в интервю за БНТ.

Борислава Съйкова MVP на турнира за Купата
Борислава Съйкова MVP на турнира за Купата
 Радо Арсов: Не влязохме добре в мача, искам да се доближим още до Марица
Радо Арсов: Не влязохме добре в мача, искам да се доближим още до Марица
Снимки: Борислав Трошев

