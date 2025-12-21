Боряна Ангелова: Дадохме всичко от себе си и се забавлявахме

Волейболистката на Марица (Пловдив) Боряна Ангелова сподели радостта си след като, отборът защити трофея си от efbet Купа на България - жени.

Пловдивският клуб спечели трофея за 9-и пореден път след категоричен успех над Левски София с 3:0 гейма.

"Играхме, както по принцип тренирахме. Дадохме всичко от себе си. Накрая просто се забавлявахме. Няма как да не се забавляваме на финал. Взехме си поука от загубения гейм срещу ЦПВК. Вчера си е за вчера. Не може да ни омръзне да печелим. Искам още", заяви тя след срещата в интервю за БНТ.

Снимки: Борислав Трошев