Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

Домакинът Мароко зарадва феновете си с победа на старта на Купата на африканските нации. "Атласките лъвове" надиграха Коморските острови с 2:0 в откриващия мач на турнира, игран на стадион "Принц Моле Абдала" в Рабат. Браим Диас в 55-ата и Аюб Ел Кааби в 74-тата минута донесоха успеха на домакините.

Мароко можеше да поведе доста по-рано в мача, като още в 9-ата минута получи дузпа в своя полза. Първо Суфиан Рахими бе съборен в наказателното поле, съдията подмина ситуацията, но секунди по късно и Браим Диас бе съборен и този път реферът посочи бялата точка. Рахими изпълни наказателния удар, но вратарят Яник Пандор спаси.

The opening ceremony of the African Cup of Nations in Morocco 🇲🇦 pic.twitter.com/wm7StS0ofI — Africa View Facts (@AfricaViewFacts) December 21, 2025

В 42-рата минута домакините поискаха втора дузпа за нарушение срещу Диас, ВАР разгледа ситуацията, но този път решението бе, че дузпа няма.

В 55-ата минута резултатът все пак бе открит от мароканците. Нусаир Мазрауи получи в наказателното поле и подаде към точката на дузпата, където Браим Диас стреля във вратата за 1:0.

В 63-тата минута вратарят Пандор се отличи с две невероятни спасявания, първо след изстрел на Мазрауи, а след това и при опита за добавка на Джауад Ел Ямик.

Ayoub El Kaabi might have just scored the goal of the tournament in the first match of the 2025 Africa Cup of Nations



The AFCON is so back! #AFCON2025 pic.twitter.com/1EPxKqVpO8 — Aadoo Ozzo🇵🇸 (@Aadozo) December 21, 2025

Все пак "Атласките лъвове" стигнаха до втори гол в 74-тата минута, който бе истински шедьовър. Аюб Ел Кааби заби топктата във вратата на съперника след страхотна задна ножица.

Така Мароко записа първи три точки в актива си в група "А" и гледа с оптимизъм към следващите мачове. За Коморски острови пък ситуацията се усложнява и тимът ще трябва да търси победи в следващите си два мача, ако иска да продължи напред в турнира.

Следвай ни:

Снимки: Imago