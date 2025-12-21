Успешно начало за домакина Мароко в Купата на африканските нации

Домакинът Мароко зарадва феновете си с победа на старта на Купата на африканските нации. "Атласките лъвове" надиграха Коморските острови с 2:0 в откриващия мач на турнира, игран на стадион "Принц Моле Абдала" в Рабат. Браим Диас в 55-ата и Аюб Ел Кааби в 74-тата минута донесоха успеха на домакините.
Мароко можеше да поведе доста по-рано в мача, като още в 9-ата минута получи дузпа в своя полза. Първо Суфиан Рахими бе съборен в наказателното поле, съдията подмина ситуацията, но секунди по късно и Браим Диас бе съборен и този път реферът посочи бялата точка. Рахими изпълни наказателния удар, но вратарят Яник Пандор спаси.
В 42-рата минута домакините поискаха втора дузпа за нарушение срещу Диас, ВАР разгледа ситуацията, но този път решението бе, че дузпа няма.
В 55-ата минута резултатът все пак бе открит от мароканците. Нусаир Мазрауи получи в наказателното поле и подаде към точката на дузпата, където Браим Диас стреля във вратата за 1:0.
В 63-тата минута вратарят Пандор се отличи с две невероятни спасявания, първо след изстрел на Мазрауи, а след това и при опита за добавка на Джауад Ел Ямик.
Все пак "Атласките лъвове" стигнаха до втори гол в 74-тата минута, който бе истински шедьовър. Аюб Ел Кааби заби топктата във вратата на съперника след страхотна задна ножица.
Така Мароко записа първи три точки в актива си в група "А" и гледа с оптимизъм към следващите мачове. За Коморски острови пък ситуацията се усложнява и тимът ще трябва да търси победи в следващите си два мача, ако иска да продължи напред в турнира.
