Падуа, без Борис Начев, с 8-а загуба в Италия

  • 21 дек 2025 | 22:24
  • 212
  • 0

Отборът на Сонепар (Падуа), където играе националът Борис Начев, записа 8-а загуба в италианската Суперлига. Играчите на Джакопо Кутини паднаха у дома от шампиона Итас (Тренто) с 0:3 (17:25, 23:25, 20:25) в двубой от 12-ия кръг на шампионата, игран тази вечер в зала "Киоене Арена".

Така Падуа остава на 9-о място във временното класиране с 4 победи, 8 загуби и 11 точки. В следващия 13-и кръг Начев и съотборниците му са гости на Милано. Срещата е в петък (26 декември) от 19,00 часа българско време.

Борис Начев отново остана резерва за своя тим и така не се появи в игра.

Велико Машулович (43% ефективност в атака - +2) и Матиа Ориоли (1 блок, 43% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане) завършиха с 12 и 10 точки за Падуа.

За шампионите от Тренто Тео Форе заби 18 точки (2 блока и 80% ефективност в атака - +12), докато Алесандро Микиелето и Жорди Рамон приключиха с 13 и 12 точки за победата.

Снимки: legavolley.it

