  Астън Вила
  2. Астън Вила
Астън Вила 0:0 Манчестър Юнайтед, голям пропуск на Шешко

  • 21 дек 2025 | 17:29
  • 3408
  • 5
Астън Вила и Манчестър Юнайтед играят при резултат 0:0 на “Вила Парк” в предпоследния двубой от 17-ия кръг на Премиър лийг. Бирмингамци ще се опитат да постигнат десета поредна победа във всички турнири, да се доближат отново на точка зад Манчестър Сити и да увеличат преднината си пред Челси и Ливърпул. “Червените дяволи” пък ще настигнат последните два тима, ако спечелят трите точки днес.

Астън Вила има само една победа в последните си 26 домакинства срещу Манчестър Юнайтед в първенството. Този успех бе пред 2022 година. “Червените дяволи” имат 18 победи на “Вила Парк” във Висшата лига, като са надигравали повече пъти като гост само Евертън (19 пъти).

Унай Емери e направил само една корекция в сравнение с мача с Уест Хам миналия уикенд. Емилиано Мартинес, който пропусна последните два двубоя на бирмингамци заради контузия, се завръща на вратата.

Рубен Аморим, който не може да разчита на ангажираните с Купата на Африканските нации Брайън Мбемо, Амад Диало и Нусаир Мазрауи, е направил три промени в в състава си. Патрик Доргу и Бенямин Шешко заменят Диало и Мбемо, а Мануел Угарте влиза на мястото на Каземиро, който изтърпява наказание заради натрупани жълти картони. Коби Мейну е получил лека контузия по време на вчерашната тренировка и изобщо не е в групата.

Двубоят започна по двуостър начин, като в началото Юнайтед организира добра контраатака, която завърши с удар на Куня, който премина на сантиметри встрани. След това Уоткинс нахлу на скорост в наказателното поле, справи се с Йоро, който загуби баланс, но точно когато прехвърли топката на десния си крак и се готвеше да нанесе удар, Ейдън Хевън, го блокира.

Последваха още три много големи възможности за домакините. В осмата минута Угарте загуби топката и Вила организира много опасна контраатака. Онана намери в наказателното поле Макгин, който стреля, но Ламенс изби. След това Уоткинс опита добавка, но отново Хейдън блокира. След последвалия корнер Маатсен стреля по диагонала, а Роджърс отклони с пета, но топката премина на сантиметри от гредата.

Снимки: Gettyimages

