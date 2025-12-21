Виляреал 0:1 Барселона, Рафиня вкара от дузпа

Барселона води с 1:0 на Виляреал като гост в среща от 17-ия кръг на Ла Лига. Рафиня беше точен от наказателен удар в 12-тата минута.

Двубоят е много важен за класирането в челото, защото преди този кръг Виляреал беше трети, но с два двубоя по-малко от “блаугранас” и с три от Реал Мадрид. Барса е във вихъра си в първенството със седем поредни победи, но същото важи и за “жълтата подводница”, която е с шест такива.

Феран Торес е изборът на треньора Ханзи Флик за централен нападател на Барса, а Роберт Левандовски и Маркъс Рашфорд са на пейката. Под рамката се завръща титулярният вратар Жоан Гарсия. Педри е контузен, което е шанс за Френки де Йонг. Домакините действат в схема 4-4-2. Прави впечатление, че грузинският национал Жорж Микаутадзе е сред резервите.

Виляреал можеше да поведе в резултата още във втората минута, но от няколко метра Никола Пепе не успя да насочи топката в очертанията на вратата.

В седмата пък Айосе Перес пропусна да реализира, като ударът му беше блокиран от Жул Кунде. Нападателят пропусна и в деветата, когато Гарсия хвана шута му.

Гостите обаче наказаха тези пропуски, защото веднага след това стигнаха до гол. Рафиня беше фаулиран в наказателното поле от Комесаня и сам я реализира в 12-тата минута за 1:0 в полза на Барса.