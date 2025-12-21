Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Виляреал 0:1 Барселона, Рафиня вкара от дузпа

Виляреал 0:1 Барселона, Рафиня вкара от дузпа

  • 21 дек 2025 | 17:12
  • 2480
  • 77
Виляреал 0:1 Барселона, Рафиня вкара от дузпа

Барселона води с 1:0 на Виляреал като гост в среща от 17-ия кръг на Ла Лига. Рафиня беше точен от наказателен удар в 12-тата минута.

Двубоят е много важен за класирането в челото, защото преди този кръг Виляреал беше трети, но с два двубоя по-малко от “блаугранас” и с три от Реал Мадрид. Барса е във вихъра си в първенството със седем поредни победи, но същото важи и за “жълтата подводница”, която е с шест такива.

Феран Торес е изборът на треньора Ханзи Флик за централен нападател на Барса, а Роберт Левандовски и Маркъс Рашфорд са на пейката. Под рамката се завръща титулярният вратар Жоан Гарсия. Педри е контузен, което е шанс за Френки де Йонг. Домакините действат в схема 4-4-2. Прави впечатление, че грузинският национал Жорж Микаутадзе е сред резервите.

Виляреал можеше да поведе в резултата още във втората минута, но от няколко метра Никола Пепе не успя да насочи топката в очертанията на вратата.

В седмата пък Айосе Перес пропусна да реализира, като ударът му беше блокиран от Жул Кунде. Нападателят пропусна и в деветата, когато Гарсия хвана шута му.

Гостите обаче наказаха тези пропуски, защото веднага след това стигнаха до гол. Рафиня беше фаулиран в наказателното поле от Комесаня и сам я реализира в 12-тата минута за 1:0 в полза на Барса.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Освирканият Винисиус премахна профилната си снимка с екипа на Реал Мадрид

Освирканият Винисиус премахна профилната си снимка с екипа на Реал Мадрид

  • 21 дек 2025 | 13:50
  • 9784
  • 17
Естудиантес триумфира с шампионския трофей на Аржентина след късен обрат

Естудиантес триумфира с шампионския трофей на Аржентина след късен обрат

  • 21 дек 2025 | 10:19
  • 4633
  • 0
Португалец пое Леванте

Португалец пое Леванте

  • 21 дек 2025 | 10:10
  • 1275
  • 0
Реал Сосиедад се довери на американец

Реал Сосиедад се довери на американец

  • 21 дек 2025 | 09:59
  • 1252
  • 2
Артета: Трябваше да вкараме втори или трети гол, за да бъдем по-спокойни

Артета: Трябваше да вкараме втори или трети гол, за да бъдем по-спокойни

  • 21 дек 2025 | 09:48
  • 1946
  • 6
Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

Барса ще опита да продължи с темпото пред Реал

  • 21 дек 2025 | 08:54
  • 8184
  • 64
Виж всички

Водещи Новини

Финал на efbet Купа на България: Левски 0:1 Марица! Следете мача ТУК!

Финал на efbet Купа на България: Левски 0:1 Марица! Следете мача ТУК!

  • 21 дек 2025 | 17:22
  • 1001
  • 1
Съставите на Астън Вила и Манчестър Юнайтед

Съставите на Астън Вила и Манчестър Юнайтед

  • 21 дек 2025 | 17:29
  • 83
  • 0
Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

  • 21 дек 2025 | 10:37
  • 23723
  • 130
Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

Данаил Димов: Колкото и съдии да бъдат купени – Стефка Костадинова е задраскана от МОК

  • 21 дек 2025 | 12:21
  • 13403
  • 31
Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

  • 21 дек 2025 | 13:32
  • 5921
  • 9