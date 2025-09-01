Локомотив Авиа: Подписахме договор с Матей Казийски! Ще се борим за първите места на всички фронтове

Матей Казийски подписа договор с българския вицешампион Локомотив Авиа (Пловдив), съобщиха от волейболния клуб.

До момента волейболистът водеше подготовка с италианския Тренто, но контрактът му с Локомотив вече е факт.

Така Казийски ще играе в България.

“Целите за предстоящия сезон са големи, мотивацията силна, а отборът - сплотен и мотивиран. Публиката е в сърцата ни, а тренировките започват още днес в залата в Пловдив”, написаха от клуба.

"Днес официално подписахме договор с Матей Казийски. Целта ни е да се борим за първите места на всички фронтове. Все пак това е спорт и няма нищо сигурно на 100% процента", заяви главният мениджър на клуба Людмил Найденов.