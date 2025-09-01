Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Локомотив Авиа: Подписахме договор с Матей Казийски! Ще се борим за първите места на всички фронтове

Локомотив Авиа: Подписахме договор с Матей Казийски! Ще се борим за първите места на всички фронтове

  • 1 сеп 2025 | 16:09
  • 253
  • 0

Матей Казийски подписа договор с българския вицешампион Локомотив Авиа (Пловдив), съобщиха от волейболния клуб.

До момента волейболистът водеше подготовка с италианския Тренто, но контрактът му с Локомотив вече е факт.

Така Казийски ще играе в България.

“Целите за предстоящия сезон са големи, мотивацията силна, а отборът - сплотен и мотивиран. Публиката е в сърцата ни, а тренировките започват още днес в залата в Пловдив”, написаха от клуба.

Матей Казийски подписа договор с Локомотив Авиа
Матей Казийски подписа договор с Локомотив Авиа

"Днес официално подписахме договор с Матей Казийски. Целта ни е да се борим за първите места на всички фронтове. Все пак това е спорт и няма нищо сигурно на 100% процента", заяви главният мениджър на клуба Людмил Найденов.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Матей Казийски подписа договор с Локомотив Авиа

Матей Казийски подписа договор с Локомотив Авиа

  • 1 сеп 2025 | 15:41
  • 3022
  • 3
Рок Можич: Разочарован съм, но ще аплодирам sLOVEnia пред телевизионния екран

Рок Можич: Разочарован съм, но ще аплодирам sLOVEnia пред телевизионния екран

  • 1 сеп 2025 | 15:01
  • 969
  • 0
Благотворителен турнир по плажен волейбол събра 2000 лева за Гората.бг

Благотворителен турнир по плажен волейбол събра 2000 лева за Гората.бг

  • 1 сеп 2025 | 14:15
  • 437
  • 0
Легендата Ивайло Стефанов започва нов сезон с ЦСКА на 52 години

Легендата Ивайло Стефанов започва нов сезон с ЦСКА на 52 години

  • 1 сеп 2025 | 13:39
  • 3786
  • 5
Чужденците в ЦСКА пред Sportal.bg: Ще станем шампиони на България!

Чужденците в ЦСКА пред Sportal.bg: Ще станем шампиони на България!

  • 1 сеп 2025 | 12:50
  • 2499
  • 3
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

  • 1 сеп 2025 | 11:45
  • 26079
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

Пазарът затваря днес: Исак пристигна в Ливърпул, дойде и новият вратар на Манчестър Юн (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 16:00
  • 74277
  • 11
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 3943
  • 3
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

  • 1 сеп 2025 | 11:45
  • 26079
  • 0
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 12794
  • 0
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 26443
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

Ден 6 на ЕвроБаскет, следете развоя на мачовете със Sportal.bg

  • 1 сеп 2025 | 16:30
  • 2998
  • 0