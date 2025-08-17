Популярни
Найден Найденов: Идването на Матей Казийски в България е уникално за българския волейбол

  • 17 авг 2025 | 14:57
Старши треньорът на Локомотив Авиа Найден Найденов е сигурен, че завръщането на Матей Казийски в България може само и единствено да има положителен ефект на българския волейбол.

Волейболистът ще тренира с Тренто и ще участва в по-важните мачове на пловдивчани.

"Идеята се зароди преди няколко месеца. Нашият президент и спонсор Ивайло Константинов водеше разговори с Матей. Стигнахме до сериозни условия и разбирателство. В октомври той ще се включи към тренировката, за да се получи сработката. Матей ще играе във важните мачове, в които преценя. Той е професионалист и тренира с отбора на Тренто. Винаги е в много добра кондиция. Матей е израснал покрай мен. Имаме си уважението. Имах среща с него, която беше много приятна. Той се чувства добре с мен, което също е от значение. Идването на Матей Казийски в България е уникално за българския волейбол. Това е стимул за младите. Сигурен съм, че залите ще се пълнят, когато той играе. Благодаря му, че се съгласи", сподели наставникът в интервю за предаването "Арена спорт" по БНТ1.

След привличането на бившия български национал отборът се цели високо.

"Възможно е спечелването на Купа, Суперкупа и титла на България. Конкуренцията ще бъде стимул не само за нас, но за всички отбори. Другите отбори ще подхождат по съвсем различен начин. Очакваме конкуренция от Нефтохимик, ЦСКА и Левски. Говори се, че Варна, Монтана и Берое също правят добри отбори", допълни специалистът.

Бившият волейболен национал и треньор сподели и впечатленията си от българския тим.

"Винаги съм вярвал в националния отбор. Трябва да се запази баланс, спокойствие и постоянство. Надявам се след световното първенство отборът да играе с постоянство. Така може да стигне много напред", добави Найденов.

