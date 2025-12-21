Финал на efbet Купа на България: Левски 0:1 Марица! Следете мача ТУК!

Популярни
  • 21 дек 2025 | 17:22
Шампионът на България Марица (Пловдив) води на вицешампиона Левски София с 1:0 (25:20) във финала на efbet Купа на България при жените.

Носителят на отличието Марица започна турнира с победа над Миньор (Перник) с 3:0, преди да се наложи над ЦПВК с 3:1.

"Сините" победиха Славия с 3:0 в столично дерби, преди да надвият и ЦСКА с 3:2 в нов столичен сблъсък.

Марица е фаворит за отличието, но Левски е готов да поднесе изненада в столичната зала "Христо Ботев”, днес от 17:00 часа и ще бъде излъчен на живо по БНТ 3..

Мария Златанова атакува в аут и Марица поведе с 5:0 в началото на двубоя. Радослав Арсов взе прекъсване за Левски. Ива Дудова атакува успешно за 6:1. страхотна атака в центъра на Борислава Съйкова и 7:2 за шампионките. Атака "краче" на Елена Коларова и 4:7. Серия от добри начални удари на Димана Иванова и Левски намали до 8:9. Ас на Боряна Ангелова и 12:8 за Марица. Блокада спря атака на Мария Златанова и 15:10 за пловдивчанки. Мощна атака и ас на Ива Дудова и 20:13 за Марица. Радослав Арсов взе прекъсване за Левски. Славина Колева намали с атака до 17:23. Технична атака на Ванеса Агбортаби и геймбол за пловдивчанки при 24:20. Виктория Коева атакува технично и Марица спечели първата част с 25:20.

Мощна атака на Ива Дудова по диагонала от зона 2 и Марица поведе с 1:0 в началото на втората част. Единична блокада на Габриела Жекова и 2:1 за Левски. Последваха 4 поредни точки за шампионките и 5:2. Венеса Радева се върна в игра, след като замени Иванина Малинова. Марица поведе с 8:2, а Вяра Парапунова влезе в игра за Левски.

Финал на efbet Купа на България:

ЛЕВСКИ СОФИЯ - МАРИЦА (ПЛОВДИВ) 0:1 (20:25, 2:6)
ЛЕВСКИ: Димана Иванова, Мария Златанова, Габриела Жекова, Славина Колева, Венеса Радева, Елена Коларова Агниешка Адамек-либеро (Иванина Малинова, Вяра Парапунова)
Старши треньор: РАДОСЛАВ АРСОВ
МАРИЦА: Лора Славчева, Ива Дудова, Виктория Коева, Ванеса Агбортаби, Борислава Съйкова, Боряна Ангелова - Жана Тодорова-либеро
Старши треньор: АХМЕТДЖАН ЕРШИМШЕК.

Снимки: Борислав Трошев

Вълшебно коледно тържество на волейболни таланти от Варна

Владимир Гърков с 14 точки, Сен Назер с важна победа

Венислав Антов с 20 точки, Туркоя с победа №11 и първо място във Франция

Марица срещу Левски на финала на efbet Купа на България

Ахметджан Ершимшек: Ако сме концентрирани и допускаме малко грешки, утре ще се получи добър финал

Евелина Цветанова: Отборът израства в такива мачове

