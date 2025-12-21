Венеса Радева: Напрежението не ни позволи да играем както можем

Отборът на Левски София загуби с 0:3 гейма от Марица (Пловдив) във финала на турнира за efbet Купа на България - жени. Макар да бяха равностойни в първия и третия гейм, "сините" така и не успяха реално да притиснат шампионките и в крайна сметка отстъпиха в три гейма.

След последната точка в мача Венеса Радева коментира пред БНТ, че в отбора на Левски се е усещало напрежение.

"Бяхме много напрегнати, допуснахме лични грешки и това се отрази на цялостния мач. Много напрежение, не ни позволи да играем както по принцип играем. Надявам се следващия сезон да сме много по-стабилни и да успеем да им се противопоставим", коментира Радева.

Снимки: Startphoto