Деян Нинов пред Sportal.bg: Ефектът “Казийски” ще е отличен за българския волейбол

  • 14 авг 2025 | 16:03
  • 186
  • 0

Президентът на Волейболен клуб Люлин Деян Нинов вече е и ален на Управителния съвет на Българската федерация по волейбол (БФВ).

36-годишният бивш волейболист на Левски Сиконко гостува във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

“Ефектът “Матей Казийски” ще е отличен за българския волейбол. Със сигурност в Пловдив ще могат да са изключително доволни. Матей Казийски е волейболист от такава световна класа, че самото му завръщане в шампионата на България е невероятна реклама. Предполагам, че залата в Пловдив ще е пълна винаги. За двубоите от европейските клубни турнири, не само фенове от Пловдив, но и от цяла България ще отидат да гледат двубоите на Локомотив Авиа. Дори Матей Казийски да изиграе само няколко двубоя за клуба от Пловдив, то това ще страхотно и за Националната волейболна лига и efbet Супер Волей”, заяви Деян Нинов специално във волейболното предаване на Sportal.bg - Block Out.

Снимки: Владимир Иванов

