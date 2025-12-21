Алекс Николов: Най-накрая си тръгнахме с победа като гост

Националът Александър Николов сподели след успеха на неговия Кучине Лубе (Чивитанова) над Кунео с 3:0 в среща от 12-ия кръг на италианската Суперлига, че е щастлия, защото най-накрая си тръгнат с победа като гост.

"Най-накрая си тръгнахме с победа като гост. Правехме всичко както трябва тази седмица, тренирахме усилено всеки ден. Знаехме, че тази благословена победа далеч от Чивитанова ще дойде. Днес тук, в Кунео, отборът игра волейбол на високо ниво и това ме прави още по-щастлив. Сега се фокусираме върху Пиаченца, които ще ни гостуват в нашата зала", заяви Николов пред клубния сайт.