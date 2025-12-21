Редица звезди се включиха в турнира в подкрепа на Любо Пенев

Редица футболни звезди и деятели се включиха в благотворителния турнир в подкрепа на Любослав Пенев. На терените в Драгалевци бивши и настоящи играчи изиграха мач и събраха немалък брой фланелки, които ще бъдат обявени на търг.

Георги Миланов: За мен Любо Пенев е като баща! С каквото мога, винаги ще помогна

Парите, които са събрани, ще отидат в помощ на Пенев. Кметът на София Васил Терзиев също се включи в турнира.

17

Както е ясно, Ел Голеадор се бори с коварно заболяване. В момента той е в клиника в Германия, където се провежда лечението му, за което се събрат средства.

Божинов: Не се делим на червени и сини! Правим всичко възможно да помогнем на Пенев

Васил Терзиев се включи в благотворителния турнир за Любо Пенев