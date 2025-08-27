Популярни
Веен 0:0 Байерн, начало на мача

  • 27 авг 2025 | 21:45
  • 815
  • 2
Веен 0:0 Байерн, начало на мача

Байерн (Мюнхен) гостува на третодивизионния Веен (Висбаден) в двубой от първия кръг на турнира за Купата на Германия. Резултатът до момента е 0:0. Срещата на "БРИТА-Арена" започна в 21:45 часа, а главен съдия е Даниел Зиберт.

Грандът от Мюнхен е рекордьор по брой спечелени трофеи от състезанието - 20, но не успява да извърви пътя до купата вече 5 поредни години. В подготовката за сезона Байерн постигна три поредни победи, след което надви Щутгарт и грабна Суперкупата на Германия, а на старта в Бундеслигата разгроми РБ Лайпциг с 6:0.

Веен взе 4 точки от първите си три мача в Трета лига и се намира на шеста позиция в класирането. Прави впечатление, че отборът не се представя убедително в защита и вече инкасира 7 гола във вратата си.

Домакините започват с три промени в сравнение с двубоя срещу Рот-Вайс (Есен) през уикенда, загубен с 3:4. Вместо Моритц Флото, Хаджи Лор и Оле Волерс в титулярния състав се появяват Николас Аграфиотис, Дони Богичевич и Саша Мокенхаупт.

Байерн е без повечето си звезди, но в стартовите 11 личат имената на Хари Кейн, Майкъл Олисе и Луис Диас. На вратата застава Йонас Урбиг, а шанс от първата минута получава и младата надежда Ленарт Карл. До капитана Йошуа Кимих в средата на терена ще действа Александър Павлович.

Снимки: Gettyimages

