Два професионални отбора се нуждаеха от продължения срещу аматьори, за да продължат за Купата

  • 16 авг 2025 | 17:15
  • 275
  • 0
Завръщащият се в първа Бундеслига Хамбургер започна сезона с труден успех след продължения над непрофесионалния Пирмазенс в първия кръг за Купата на Германия. Тимът от пристанищния град дори достигна до допълнително време, след като успя да изравни едва в добавеното време на срещата чрез Рамос (90+2’), след като капитанът Яник Грис (52’) бе извел домакините напред в началото на втората част. Грис, който е известен с изключително силните си пристрастия към Хамбургер, като дори е член на фенклуба и притежава сезонен билет, обаче бе много близо до това да изхвърли своите любимци от турнира. Все пак огромното превъзходство на далеч по-популярния гост, който владееше топката в над 80% от времето, даде резултат и след ново попадение Кьонигсдорфер в 100-ата минута отбеляза решителното попадение, което в крайна сметка изпрати Хамбургер във втория кръг.

Изключително сходно бе развитието и на другия ранен двубой от Купата на Германия, в който Бохум достигна до успех с 3:1 над Динамо (Берлин). Тук ситуацията бе дори още по-драматична, след като Щербаковски (46’) откри резултата в полза на столичани в началото на втората част, а гостите достигнаха до равенството едва няколко минути преди края на редовното време, когато Лусли (86’) се разписа и прати срещата в продължения. В тях Бамба (106’) и Беро (119’) вкараха нови две попадения за “несломимите”, което в крайна сметка все пак изпрати Бохум напред. В една от основните фигури в срещата пък се превърна съдията, който даде два червени картона на играчи на Динамо (Берлин), а имаше и още няколко дискусионни решения, които също можеха да донесат по-сурови наказания.

Снимки: Imago

