  3. Кьолн се размина с провал след драматичен обрат

  • 17 авг 2025 | 19:57
  • 87
  • 0
Кьолн беше много близо до изненадващо отпадане. “Козлите” губеха с 0:1 почти до края на гостуването си на Регенсбург. Те обаче успяха да вкарат два гола в добавеното време. Мартел изравни в 96-ата минута, а малко по-късно Йоханесон вдигна гостуващите фенове на крака.

Борусия (Мюнхенгладбах) не бе особено убедителен срещу аматьорския Атлас, но спечели с 3:2. На почивката резултатът бе 2:2, а попадение на Елведи в 68-ата минута прекърши домакините. Поради малката разлика Атлас запази надежди до края на мача, но реално не застрашиха съперника.

Втородивизионният Кайзерслаутен разби РШВ Айнтрахт със 7:0 като гост. Карлсруе също постигна убедителна победа, като спечели с 5:0 Мойзелвиц. Друг отбор от Втора Бундеслига - Гройтер Фюрт, също продължи напред, след като вкара два гола през второто полувреме и спечели с 2:0 при гостуването си на Лоне.

Шалке пък имаше нужда от продължения срещу Локомотиве (Лайпциг), след като не впечатли с представянето си. Решителният гол падна в 107-ата минута и бе дело на резервата Ласме, който донесе успеха с 1:0 на втородивизионният тим. Шалке доминираше през целия мач, но през първото полувреме не създаде много в предни позиции, а след почивката пропусна възможностите си.

Снимки: Imago

АЗ сбърка точно преди гостуването си на Левски, звездата на тима вече има 9 гола

  • 17 авг 2025 | 19:45
  • 1800
  • 0
Интер ще продаде на Аталанта играч, когото купи през това лято

  • 17 авг 2025 | 19:21
  • 2277
  • 0
Стартираха последните три мача за деня в Купата на Германия

  • 17 авг 2025 | 19:02
  • 4044
  • 1
Отличен старт за Нотингам и Крис Ууд

  • 17 авг 2025 | 18:57
  • 2063
  • 1
Ман Юнайтед 0:1 Арсенал, греда на Доргу

  • 17 авг 2025 | 18:29
  • 10187
  • 103
Жиру се завърна в Лига 1 с рекорд в голово шоу между Брест и Лил

  • 17 авг 2025 | 18:25
  • 5115
  • 1
Лудогорец 0:0 Локомотив (София), огромен пропуск на Спас Делев

  • 17 авг 2025 | 19:51
  • 9102
  • 55
11-те на Ботев (Враца) и Левски

  • 17 авг 2025 | 20:05
  • 55
  • 0
Български талант попадна в състава на Милан за първия мач от сезона

  • 17 авг 2025 | 17:00
  • 21434
  • 32
Ман Юнайтед 0:1 Арсенал, греда на Доргу

  • 17 авг 2025 | 18:29
  • 10187
  • 103
ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 64193
  • 41
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

  • 17 авг 2025 | 14:01
  • 25000
  • 24