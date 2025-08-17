Кьолн се размина с провал след драматичен обрат

Кьолн беше много близо до изненадващо отпадане. “Козлите” губеха с 0:1 почти до края на гостуването си на Регенсбург. Те обаче успяха да вкарат два гола в добавеното време. Мартел изравни в 96-ата минута, а малко по-късно Йоханесон вдигна гостуващите фенове на крака.

Борусия (Мюнхенгладбах) не бе особено убедителен срещу аматьорския Атлас, но спечели с 3:2. На почивката резултатът бе 2:2, а попадение на Елведи в 68-ата минута прекърши домакините. Поради малката разлика Атлас запази надежди до края на мача, но реално не застрашиха съперника.

Was für eine wilde Schlussphase! Bundesliga-Aufsteiger Köln rettet sich beim Zweitliga-Absteiger Regensburg in der 1. Runde des DFB-Pokals. 🚨



ℹ️ Auf allen anderen Plätzen sind die Entscheidungen gefallen, nur Schalke muss in Leipzig in die Verlängerung. #SkyPokal #REGKOE… pic.twitter.com/k8xmfLWRPP — Sky Sport (@SkySportDE) August 17, 2025

Втородивизионният Кайзерслаутен разби РШВ Айнтрахт със 7:0 като гост. Карлсруе също постигна убедителна победа, като спечели с 5:0 Мойзелвиц. Друг отбор от Втора Бундеслига - Гройтер Фюрт, също продължи напред, след като вкара два гола през второто полувреме и спечели с 2:0 при гостуването си на Лоне.

Шалке пък имаше нужда от продължения срещу Локомотиве (Лайпциг), след като не впечатли с представянето си. Решителният гол падна в 107-ата минута и бе дело на резервата Ласме, който донесе успеха с 1:0 на втородивизионният тим. Шалке доминираше през целия мач, но през първото полувреме не създаде много в предни позиции, а след почивката пропусна възможностите си.

Следвай ни:

Снимки: Imago