Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
  3. Купата на Германия ни предоставя нови 11 сблъсъка в днешния ден

Купата на Германия ни предоставя нови 11 сблъсъка в днешния ден

  • 17 авг 2025 | 13:43
  • 103
  • 0
Купата на Германия ни предоставя нови 11 сблъсъка в днешния ден

Купата на Германия продължава и в днешния неделен ден с нова порция от 11 двубоя. Още в най-ранните срещи ще можем да видим един от водещите тимове в Бундеслигата Айнтрахт (Франкфурт), който ще гостува на непрофесионалния тим Енгерс. По същото време по-популярният в България Падерборн, който преди време бе воден от Павел Дочев, също гостува на Виктория (Кьолн). От 16:30 ще можем да проследим изявите на други два от по-популярните тимове в страната - Борусия (Мьонхенгладбах) и Кьолн, които ще се изправят съответно срещу Атлас (Делменхорст) и Ян Регенсбург. В късните мачове от 19:00 пък ще видим Майнц, който гостува на Динамо (Дрезден), както и Аугсбург, който ще се изправи срещу Халешер.

Вчера надпреварата предложи много интересни сблъсъци, като цели четири влязоха в продължения, а два от тях бяха решени с дузпи. Може би най-сензационно бе развитието на срещата на Нюрнберг, воден от легендата Мирослав Клозе, който отпадна от аматьорския Илертисен след дузпи.

Аматьори изхвърлиха Нюрнберг за Купата, РБ Лайпциг продължи, но трудно
Аматьори изхвърлиха Нюрнберг за Купата, РБ Лайпциг продължи, но трудно
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Челси и Кристъл Палас в първото лондонско дерби за сезона

Челси и Кристъл Палас в първото лондонско дерби за сезона

  • 17 авг 2025 | 07:25
  • 1776
  • 3
Гуардиола се оплака от състава въпраеки успеха

Гуардиола се оплака от състава въпраеки успеха

  • 17 авг 2025 | 06:14
  • 10824
  • 5
Кейн: Лятото беше кратко, но работихме добре

Кейн: Лятото беше кратко, но работихме добре

  • 17 авг 2025 | 05:56
  • 1865
  • 0
Меси се завърна с гол и донесе победата на Интер Маями

Меси се завърна с гол и донесе победата на Интер Маями

  • 17 авг 2025 | 05:28
  • 9235
  • 9
Алавес повали новак с гол в продължението

Алавес повали новак с гол в продължението

  • 17 авг 2025 | 04:51
  • 1524
  • 0
Каляри и Палермо продължиха за Купата на Италия след дузпи

Каляри и Палермо продължиха за Купата на Италия след дузпи

  • 17 авг 2025 | 03:54
  • 1414
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 33136
  • 23
Малък финал на Мондиал 2025: България 1:2 Бразилия! Следете мача ТУК!

Малък финал на Мондиал 2025: България 1:2 Бразилия! Следете мача ТУК!

  • 17 авг 2025 | 13:28
  • 9318
  • 4
Кошмара: Гладен съм за големи неща, всичко в ЦСКА ще се промени

Кошмара: Гладен съм за големи неща, всичко в ЦСКА ще се промени

  • 17 авг 2025 | 11:18
  • 6891
  • 39
Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

Левски амбициран за 5 от 5 след поредния слен мач в Европа, но среща костелив орех

  • 17 авг 2025 | 09:12
  • 12810
  • 35
Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

Лудогорец посреща Локо (София) в търсене на пета поредна победа в efbet Лига

  • 17 авг 2025 | 07:15
  • 7540
  • 42
Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

Манчестър Юнайтед и Арсенал с първия голям сблъсък за сезона в Премиър лийг

  • 17 авг 2025 | 08:24
  • 7239
  • 6