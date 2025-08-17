Купата на Германия ни предоставя нови 11 сблъсъка в днешния ден

Купата на Германия продължава и в днешния неделен ден с нова порция от 11 двубоя. Още в най-ранните срещи ще можем да видим един от водещите тимове в Бундеслигата Айнтрахт (Франкфурт), който ще гостува на непрофесионалния тим Енгерс. По същото време по-популярният в България Падерборн, който преди време бе воден от Павел Дочев, също гостува на Виктория (Кьолн). От 16:30 ще можем да проследим изявите на други два от по-популярните тимове в страната - Борусия (Мьонхенгладбах) и Кьолн, които ще се изправят съответно срещу Атлас (Делменхорст) и Ян Регенсбург. В късните мачове от 19:00 пък ще видим Майнц, който гостува на Динамо (Дрезден), както и Аугсбург, който ще се изправи срещу Халешер.

Вчера надпреварата предложи много интересни сблъсъци, като цели четири влязоха в продължения, а два от тях бяха решени с дузпи. Може би най-сензационно бе развитието на срещата на Нюрнберг, воден от легендата Мирослав Клозе, който отпадна от аматьорския Илертисен след дузпи.

Аматьори изхвърлиха Нюрнберг за Купата, РБ Лайпциг продължи, но трудно

Снимки: Gettyimages