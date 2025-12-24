Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

В навечерието на Коледа и Нова година Sportal.bg потърси някои от известните привърженици на ЦСКА и Левски. Популярният журналист и телевизионен водещ Ники Кънчев, познат и като "Мистър Стани богат", сподели пред нашата медия, че не изключва вероятността "армейците" на Христо Янев да спечелят титлата догодина. В същото време известният български комик и шоумен Димитър Туджаров - Шкумбата заяви, че е време "сините" от "Герена" да спечелят златните медали.

"Пожелавам на всички весели празници! Не е случайно, че Дядо Мраз и Дядо Коледа са в червено. Поздравявам собственика на ЦСКА! Поздравявам клубното ръководство! Работят така, че ЦСКА да си върне достойнството, което се позагуби в последните три-четири години. В спортно-технически план се надявам Христо Янев, с когото съм приятел, да продължи в същия дух. Трябва да кажем, че реално основите на отбора бяха поставени от Сашо Томаш, който привлече например Джеймс Ето'о, който сега е един от стълбовете в ЦСКА и на когото много се радваме. Да, после Душан Керкез разклати сериозно тези основи, за да дойде Ицо и нещата да потръгнат. Искам да кажа, че не изключвам шампионската титла през 2026 г. Не я изключвам. Искам да пожелая здраве на Любо Пенев, Боби Михайлов, Петьо Хубчев, Джони Велинов. Тяхното здраве би било един отличен подарък за всички нас!", заяви Ники Кънчев.

"Нека има здраве! Пожелавам на всички левскари да видим титлата през 2026-а! Време е. Нека отборът продължава в същия дух. Пожелавам на момчетата да имат възможно най-малко контузии и да носят радост на публиката. Загуби все ще има, ще ги преживеем, те са неизменна част от спорта, но накрая да станем шампиони! На един празник на ЦСКА, бяха Ицо Стоичков, Данчето Христова, взех микрофона и надвиках феновете, които започнаха да дюдюкат, че левскар е взел думата. Казах им, че трябва да се уважаваме и че Левски не може без ЦСКА, и обратното. Искам да поздравя германеца Гюнтер, който е сред най-големите левскари, които познавам! Някой виц за финал ли? Ще разкажа една истинска история: срещам не много отдавна Пената, заговорихме се, той ми вика в негов стил: "Какво става? Измислил ли си нещо за националния отбор?". Викам му: "Аз съм измислил, но се притеснявам да не паднат още, докато се строят прави за химна", ха-ха. Трябва да е весело", каза Шкумбата.

