Аматьори изхвърлиха Нюрнберг за Купата, РБ Лайпциг продължи, но трудно

  • 16 авг 2025 | 19:50
  • 483
  • 0
РБ Лайпциг преодоля първия кръг за Купата на Германия след труден успех с 3:2 в гостуването си на Зандхаузен, известен като най-малкият професионален отбор в Германия. Двата тима изнесоха истинско зрелище за феновете по трибуните, отбелязвайки си цели четири попадения до средата на първата част. Отборите на практика си размениха попадения през няколко минути. Още в третата минута Ампаду успя да изведе Зандхаузен, но Диоманде (6’) възстанови равенството изключително бързо. Почти същият сценарии се повтори и след като в 18-ата минута Херман отново даде преднина на домакините, но Вили Орбан набързо отново успя да възстанови паритета. След почивката вече нещата се наклониха силно в полза на елитния отбор, който с нови две попадения на Банзузи (80’) и Чави Симонс (90+6’) все пак достигнаха до успеха.

Не по-малко драматичен бе и двубоят на Нюрнберг, в който “франките” отпаднаха от Купата на Германия след изпълнение на дузпи от непрофесионалния Илертисен. Двата тима изнесоха истинско зрелище с шест попадения в редовното време, след което феновете се насладиха и на продължения. Милич (2’) даде ранна преднина на тима от Бавария, а преднината им бе удвоена в края на първата част от Глесинг (43’). Голямата драма в двубоя се разви след почивката, когато играчите на Нюрнберг излязоха много по-мобилизирани и успяха да постигнат пълен обрат с точни изстрели на Йълмаз (65’), Степанов (78’) и Телалович (86’). Точно когато футболистите на члена на втора Бундеслига вече се виждаха във втория кръг дойде и часа на Рюле, който в добавеното време отново възстанови равенството. Така след още 30 игра и равенство в продълженията се стигна до изпълнение на дузпи, където след цели седем изпълнения в крайна сметка играчите на Илертисен демонстрираха не само по-точен мерник, но и най-вече по-здрави нерви, които в крайна сметка ги класираха за втория кръг на турнира.

Хайденхайм бе абсолютно безкомпромисен в гостуването си на друг непрофесионален тим в лицето на Балингер и го разби с 5:0. Тимът от Бундеслигата достигна до солидна преднина от два гола още преди почивката, когато точни бяха Шенца (10’), Хонсак (34’), а през втората част те добавиха нови три попадения, дело отново на Шенца (62’), Кауфман (77’) и Конте (83’).

Снимки: Gettyimages

