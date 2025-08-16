Фрайбург се класира напред за Купата, Енерги срази по-високо поставен тим

Елитният Фрайбург се класира за втория кръг на Купата на Германия след спокоен успех с 2:0 в гостуването си на аматьорския Шпортфройнде Лоте. Гостите вкараха по един гол в двете полувремена чрез Динкчи (43’) и Хьолер (69’), които в крайна сметка донесоха успеха. Фрайбург, който през миналата кампания почти до последно бе в борбата зa местата в топ 4 и зона Шампионска лига имаше огромно преимущество в двубоя и можеше да постигне и далеч по-убедителна победа, но многото пропуски и някои отлични изяви на вратаря на Шпортфройнде Лоте предотвратиха по-тежка загуба.

В друга от късните срещи третодивизионният Енерги (Котбус) стигна до минимална победа над едно ниво по-високо летящия Ханове 96. Единственото попадение в двубоя бе дело на Джиерджи още в 12-ата минута. Срещата бе белязана от неприятна контузия на титулярния вратар на домакините Елиас Бетке, който получи травма в бедрото на загрявката на срещата и бе заменен, което означава, че най-вероятно няма да бъде на разположение поне месец.

Подобно бе и положението в сблъсъка между Дармщад и аматьорите от Любек. Тимът, който през миналата кампания бе част от елита на футбола в страната, взе преднина с голове на Маглица (34’) преди почивката и Хорнби (73’) през втората част, а Бекен (90+1) отбеляза почетното попадение в добавеното време за своя тим.

Снимки: Imago