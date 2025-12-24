Марез поведе Алжир за ударно начало пред погледа на Зидан

Един от претендите за Купата на африканските нации Алжир започна ударно участието си в турнира, след като победи с убедителното 3:0 Судан в първи мач за двата отбора от група “E”. Първите два гола за победата на „пустинните лисици“ отбеляза капитанът Рияд Марез (2‘, 61‘), а дебютно попадение с националната фланелка вкара пък резервата Ибрахим Маза (85‘). Участниците на Мондиал 2026 имаха лукса и да играят още от края на първата част с човек повече заради червения картон на суданския футболист Салах Адил.

Срещата се игра на стадион „Мулай Хасан“ в мароканската столица Рабат, а на трибуните бе френската легенда Зинедин Зидан, който наблюдаваше изявите на сина си Люка, който пази на вратата на Алжир. Така отборът на Владимир Петкович излезе начело в групата си, където са още Буркина Фасо и Екваториална Гвинея, които пък изиграха драматичен двубой по-рано днес.

Още във 2-рата минута Алжир откри резултата след чудесна многоходова комбинация. Хишем Будауи чукна добре към Рияд Марез, а футболистът на Ал-Ахли с плътен удар откри – 1:0 за „пустинните лисици“. Судан можеше бързо да възстанови равенството, но синът на Зинедин Зидан – Люка Зидан, който записа втори официален мач за Алжир, се намеси добре и спаси удар отблизо на Ясер Авад. След бурното начало последваха по-спокойни минути, а в края на полувремето отново имаше емоции.

FULL-TIME! 🇩🇿🇸🇩



A smooth start for Algeria with a 3-0 win in their opening match. 🤩#TotalEnergiesAFCON2025 | @tecnomobile pic.twitter.com/kZVT5VxyPV — TotalEnergies AFCON 2025 (@CAF_Online) December 24, 2025

Пак Авад от Судан в 39-ата минута се озова на добра позиция за „нилските крокодили“ и стреля, но Зидан отново се прояви добре, а последвалият изстрел на Абделразиг Омер бе неточен. Малко след това в мача настъпи решителен момент, тъй като Салах Адил получи втори жълт картон за грубо нарушение срещу Раян Аит-Нури и бе изгонен. До края на първата част най-интересното бе красивият отменен гол на Рами Бенсебаини, който бе в засада и попадението не бе признато.

В началото на втората част Алжир се възползва от численото си предимство и натисна. Тимът на Владимир Петкович пак бе близо до второто попадение, но суданският страж Монгед Елнеел успя да избие опасния пряк свободен на Чаиби Фарес. Пак вратарят на „нилските крокодили“ спаси удар на Багдад Бунеджа. В 61-вата минута обаче стражът нямаше какво да направи, след като Рияд Марез бе изведен чудесно и останал очи в очи с Елнеел вкара втория си гол в мача – 2:0 за Алжир.

Zinedine Zidane in the house to watch his son Luca make his AFCON debut for Algeria 🇩🇿 pic.twitter.com/ISK5JFFlsu — B/R Football (@brfootball) December 24, 2025

До края на срещата последваха два много опасни удара на Мохамед Амура, като първият от тях бе спасен, а вторият срещна страничния стълб на суданската врата. В 85-ата минута дойде мигът и на резервата Ибрахим Маза, който се възползва от подаване с глава на Бунеджа и вкара първия си гол с националната фланелка на Алжир, оформяйки крайното 3:0. В буквално последните секунди на двубоя резултатът можеше да набъбне още, но пропуски направи друг играч, влязъл от пейката – Адил Булбина.

Следвай ни:

Снимки: Imago