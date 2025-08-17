Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Елверсберг
  3. Лукас Петков помогна на Елверсберг, Аугсбург също продължава напред

Лукас Петков помогна на Елверсберг, Аугсбург също продължава напред

  • 17 авг 2025 | 21:19
  • 187
  • 0
Лукас Петков помогна на Елверсберг, Аугсбург също продължава напред

Елверсберг преодоля първия кръг на Купата на Германия след победа с 1:0 над Улм. Българският национал Лукас Петков бе титуляр за гостите и изигра добър мач. Втородивизионният тим имаше проблеми да стигне до победния гол, но го отбеляза в 73-ата минута, когато Кейдел се разписа. Елверсберг създаде по-добрите възможности преди почивката, но след като не отбеляза гол запази надеждите на съперника.

Аугсбург стигна до успех с 2:0 при гостуването си на Халешер след два гола през второто полувреме. Муние отбеляза доста спорен гол в 52-ата минута. След това нищо не се случваше дълго врем, но гостите контролираха събитията на терена. Вторият гол падна в 79-ата минута и бе дело на Есенде. Холщайн Кийл също продължи напред, след като отстрани Хомбург след 2:0.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кьолн се размина с провал след драматичен обрат

Кьолн се размина с провал след драматичен обрат

  • 17 авг 2025 | 19:57
  • 750
  • 0
АЗ сбърка точно преди гостуването си на Левски, звездата на тима вече има 9 гола

АЗ сбърка точно преди гостуването си на Левски, звездата на тима вече има 9 гола

  • 17 авг 2025 | 19:45
  • 7531
  • 2
Интер ще продаде на Аталанта играч, когото купи през това лято

Интер ще продаде на Аталанта играч, когото купи през това лято

  • 17 авг 2025 | 19:21
  • 6189
  • 0
Без изненади в днешния ден в Купата на Германия

Без изненади в днешния ден в Купата на Германия

  • 17 авг 2025 | 21:15
  • 5647
  • 1
Отличен старт за Нотингам и Крис Ууд

Отличен старт за Нотингам и Крис Ууд

  • 17 авг 2025 | 18:57
  • 5127
  • 1
Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

  • 17 авг 2025 | 20:21
  • 21596
  • 156
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 0:0 Левски, равностойно начало

Ботев (Враца) 0:0 Левски, равностойно начало

  • 17 авг 2025 | 21:15
  • 27061
  • 36
Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

Локомотив (София) спря безгрешната серия на Лудогорец

  • 17 авг 2025 | 20:59
  • 28557
  • 120
Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

Грешка на вратар поднесе успеха на Арсенал, Ман Юнайтед демонстрира проблясъци и стари слабости

  • 17 авг 2025 | 20:21
  • 21596
  • 156
Съставите на Милан и Бари, българин е на пейката на „росонерите“

Съставите на Милан и Бари, българин е на пейката на „росонерите“

  • 17 авг 2025 | 21:23
  • 1260
  • 0
ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

ЦСКА 1948 свалил цената почти наполовина за искан от ЦСКА

  • 17 авг 2025 | 10:30
  • 70567
  • 50
България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

България U21 взе гейм на Бразилия, но не стигна до бронза

  • 17 авг 2025 | 14:01
  • 27005
  • 27