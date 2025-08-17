Лукас Петков помогна на Елверсберг, Аугсбург също продължава напред

Елверсберг преодоля първия кръг на Купата на Германия след победа с 1:0 над Улм. Българският национал Лукас Петков бе титуляр за гостите и изигра добър мач. Втородивизионният тим имаше проблеми да стигне до победния гол, но го отбеляза в 73-ата минута, когато Кейдел се разписа. Елверсберг създаде по-добрите възможности преди почивката, но след като не отбеляза гол запази надеждите на съперника.

Аугсбург стигна до успех с 2:0 при гостуването си на Халешер след два гола през второто полувреме. Муние отбеляза доста спорен гол в 52-ата минута. След това нищо не се случваше дълго врем, но гостите контролираха събитията на терена. Вторият гол падна в 79-ата минута и бе дело на Есенде. Холщайн Кийл също продължи напред, след като отстрани Хомбург след 2:0.

Снимки: Imago