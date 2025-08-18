Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Купа на Германия
  3. Играят се три двубоя от Купата на Германия

Играят се три двубоя от Купата на Германия

  • 18 авг 2025 | 18:59
  • 478
  • 0
Играят се три двубоя от Купата на Германия

Програмата в турнира за Купата на Германия продължава и в днешния ден с нова порция от нови четири двубоя. От 19:00 българско време ще можем да се насладим на три двубоя, от Майнц, който е член на Бундеслигата, ще гостува на Динамо (Дрезден). Столичният Херта (Берлин) ще се изправи срещу непрофесионалния Пройсен (Мюнстер). Фортуна (Дюселдорф) ще играе срещу Швайнфурт. Гвоздеят на програмата в днешния ден е гостуването на Борусия (Дортмунд) на Рот-Вайс (Есен).

Без изненади в днешния ден в Купата на Германия
Без изненади в днешния ден в Купата на Германия
 Сензация беляза днешните сблъсъци за Купата на Германия, други отбори се спасиха след продължения
Сензация беляза днешните сблъсъци за Купата на Германия, други отбори се спасиха след продължения
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барселона навлиза във финална фаза относно завръщането на “Камп Ноу”

Барселона навлиза във финална фаза относно завръщането на “Камп Ноу”

  • 18 авг 2025 | 13:51
  • 4404
  • 2
Ляв бек от Испания пристигна в Италия, за да завърши трансфера си в Наполи

Ляв бек от Испания пристигна в Италия, за да завърши трансфера си в Наполи

  • 18 авг 2025 | 13:49
  • 2102
  • 0
Нотингам Форест представи новия нападател

Нотингам Форест представи новия нападател

  • 18 авг 2025 | 13:47
  • 3360
  • 0
Санчо отказал да премине в Рома, остава в Манчестър Юнайтед

Санчо отказал да премине в Рома, остава в Манчестър Юнайтед

  • 18 авг 2025 | 13:37
  • 4866
  • 7
Треньорът на вратарите на Нотингам Форест е с шест шева на главата след бурна радост при първия гол за сезона

Треньорът на вратарите на Нотингам Форест е с шест шева на главата след бурна радост при първия гол за сезона

  • 18 авг 2025 | 13:29
  • 1441
  • 0
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 7084
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Септември 1:1 Добруджа, домакините със сериозен пропуск и груба грешка при гола

Септември 1:1 Добруджа, домакините със сериозен пропуск и груба грешка при гола

  • 18 авг 2025 | 18:58
  • 2797
  • 8
Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 25154
  • 58
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 23483
  • 43
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 17608
  • 34
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 16922
  • 13
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 28552
  • 13