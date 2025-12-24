Смях и шеги през 2025 година

Отиващата си 2025 година оставя зад себе си куп крилати фрази и шеги, изречени от известни спортни личности и коментатори. Предлагаме ви няколко минути в компанията на Венцеслав Стефанов, Христо Крушарски, Георги Илиев - Майкъла, Станка Златева, Емил Велев - Кокала, Георги Попвасилев и др. За добро настроение на прага на Коледа!

"В България сме свикнали всеки да разбира от футбол, политика и жени. Аз от политика и от жени не разбирам" - нещо като "Искрено и лично" с Александър Томаш преди старта на пролетния дял.

"Мачовете с Левски не ги брояхме. Те се радваха. Те са отбор на народа, а ние сме аристокрацията. Герен нали знаете какво е? Герен е най-ниското място в един град. А ние сме в градината на царя - там трябва разрешение, за да преместиш тази чаша оттук дотук. Левски не е отбор за Европа, а ЦСКА е в градината на Фердинанд, неслучайно от нас тръгнаха Ицо, Любо, Емо, Стилиян. Удоволствието беше след мачове, с колеги от Левски - Сираков, Михайлов, правехме такива купони, каквито сега не са мечтали. И то в топ заведенията на София" - урбанистичен коментар на Георги Илиев, с поглед и към столичните барове през 80-те години.

"Аз му казах още преди време, че ако чуя, че отиваш на "Народна армия", с една мотика или брадва ще ти счупя краката. Той го знаеше, че не го говоря на майтап" - Вили Вуцов, a не Джак Никълсън от "Сиянието", за Светльо Вуцов.

"Ако Левски го изгони, а ще го изгони скоро, мога да му дам една косачка да коси на Славия стадиона" - Венцеслав Стефанов предлага работа Хулио Веласкес през пролетта.

"И така - мачът започна! Предстои да видим колко гневни могат да бъдат песовете-мастифи, които иначе повече лаят, отколкото хапят. Ще разберем дали момчетата в жълто не са им донесли от дортмундската пивоварна вместо каса светло пиво, буре с вкиснат хмел, което, ако песовете изпият, ще започнат да ръмжат на собствените си опашки" - Георги Попвасилев не в епизод от "Зоо купа", а по време на Лил - Борусия (Дортмунд).

"На Краси Станоев това ще му е последният такъв гол в кариерата" - Валери Божинов се шегува с автора на най-красивия гол в българския футбол за 2024 г.

"Ако съм на Илиан Илиев на мястото, ще си бия две-три инжекции за световъртеж, защото испанците ще ни разнасят като пръскачка на лозе" - Венцеслав Стефанов като лекар и пророк относно България - Испания.

"Сега започва летният сезон и може да раздава шезлонги спокойно в Палма де Майорка, без да се притеснява. И да си чака неустойката" - Емил Велев като човек от Агенцията по заетостта относно Хулио Веласкес.



"Жадното не успя. Имаше мач със Славия, той вика: "Ние сме шампиони". Извикаха тия с носиите, питките, две-три дискотеки запазиха за по хиляда човека да празнуват... После нито дискотеки, нито носии, нито пет лева" - Венцеслав Стефанов за прословутия мач Левски - Славия от 2013 г.

"Хойлунд пропусна топката за някой дух, който видя зад гърба си. И то в червено" - Никола Кацаров в ролята на Агент Мълдър по време на Манчестър Юнайтед - Лион.



"При толкова медали, които съм донесла за България, българският народ се изгаври с мен, с моите медали. Защото, ако ги сложа на някои на врата, ще се удавят - Станка Златева по време на пресконференция на БФ Борба.

"Гледаме другия мач. Виждате този месец сватби почват, балове, не е много добре, ама трябва да се борим до края" - угриженият Николай Митов след ЦСКА 1948 - Септември (София) 2:0.

"Откъснах си малко трева от терена на Челси, която сега ще опитам на вкус, ще изям като ритуализирана инициация с любимия клуб. Добра е на текстура. И послевкусът също не е лош. Ето, като минахме този ритуал вече мога да ти отговоря. Чакай, че ми заседна, тука ми влезе нещо, момент... Ама нищо, много е добре, много е свежа тревата на "Стамфорд Бридж", да" - Ивайло "Нойзи" Цветков по време на дегустация на тревата преди Челси - Ливърпул.

"Благодаря много! Но искам да кажа нещо друго. Много благодаря на Любо и Боре, че на тази снимка ме накараха да се почувствам слаб" - Владимир Николов откровеничи, след като получи приза "Българска гордост" от БФ Волейбол.

"На тея от Милано им хвана една единствена топка, която те му сътвориха, за да го затруднят. Просто искаше да им покаже: "Момчета, аз не спя, аз съм тук, аз това го мога, вие най-сетне се наканихте в 76-ата минута да ме атакувате - вадя в тая топка! Лепя се за земята и я вадя! Е' това е! А вие си мислите, че ме няма. Тууука съм, ха-ха" - развеселеният Георги Попвасилев по време на финала ПСЖ - Интер.

"Да взема да го закарам до Долна Баня да се изкъпе с топла вода на извора. Той е един интригант. Венци го купувал, тоя го купувал, оня го купувал, третият го правил. Седни си на г*за и си гледай къщата, не гледай настрани. Ако ме познавате добре, не съм от тези, които подвиват колената и да реват като вдовица за такова... Като Илиян. Аз ще ги изхвърля с игра, моето момче, а не с БФС! С игра - всички отбори ще ги настроя против тях. Всички! Мен ме уважават всички отбори, защото на всички съм помогнал. И ще го направя" - ядосаният Христо Крушарски след скандалното пловдивско дерби, загубено служебно от "смърфовете".

"Домакините водят. Та сега внуците на Старата госпожа ще изглеждат малко притеснени, защото някой току-що открадна рецептата за тирамису на баба им. И ще видим как ще реагират" - кулинарна нотка от Георги Попвасилев по време на Виляреал - Ювентус.

"На чужденците в Лудогорец не им ли писна от този Разград? Най-хубавото заведение в Разград било кафенето на OMV. Така съм чувал. А, имат и друго заведение ли? Не можаха ли някакво българско име да му сложат" - Венцеслав Стефанов с анализ на тема "Разград".