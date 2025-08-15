Леверкузен се развихри в официалния дебют на Тен Хаг

Байер (Леверкузен) преодоля с лекота 1/32-финалите в турнира за Купата на Германия. "Аспирините" разгромиха с 4:0 четвъртодивизионния Зоненхоф (Гросашпах) в мач, който беше прекъснат за около 40 минути заради градушка. Попаденията за тима на Ерик тен Хаг отбелязаха Патрик Шик, Артур, Кристиан Кофане и Алехандро Грималдо. Домакините завършиха с девет човека след червени картони на Волкан Челиткаш и Мерт Ташделен.

Преди прекъснването на играта в средата на първата част двубоят се развиваше равностойно. Патрик Шик даде аванс на Байер в 32-рата минута след асистенция на Амин Адли, но Гросашпах не се притесняваше да атакува и на няколко пъти затрудни бранителите на гостите.

И след почивката футболистите на Гросашпах не отстъпваха на превъзхождащия ги като класа съперник, но това се промени след червения картон на Челикташ в 67-ата минута. Малко по-късно Артур отбеляза втори гол за Леверкузен и сложи край на интригата.

В 82-рата минута Ташделен също беше изгонен, което помогна на гостите да направят успеха си още по-убедителен. Новото попълнение Кофане откри головата си сметка за Байер в 84-тата минута, а в 87-ата Алехандро Грималдо се разписа от дузпа.

Снимки: Imago