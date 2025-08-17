Популярни
  Айнтрахт потегли с разгром за Купата, новото скъпо попълнение дебютира с два гола

  17 авг 2025
Елитният Айнтрахт (Франкфурт) не бе милостив и разби с 5:0 петодивизионния Енгерс в мач от първия кръг на Купата на Германия. Бахоя (44’), Доан (45’, 55’), Уай (89’) и Аарънсън (90’) бяха точни за победителите. Тимът на Дино Топмьолер започна на по-ниски обороти и имаха някои проблеми в по-голяма част от първата част, но сякаш всичко бе решено само за няколко минути в нейния край, когато Бахоя и новото попълнение Доан се разписаха на два пъти и дадоха солидна преднина на “орлите”. Японецът вкара и второ попадение през второто полувреме, отличавайки се с два гола в първия си официален мач за клуба. В самия край на двубоя вратарят на Енгерс - Сердарушич, който всъщност работи във фирма за металообработване, бе поразен още два пъти. На вратата на Айнтрахт пък бе избор номер три за позицията Йенс Грал, който замени опитния Кевин Трап.

Втородивизионният Падерборн също бе категоричен срещу Виктория Кьолн и надделя с 1:3, класирайки се за втория кръг за Купата на Германия. Гостите направиха отличен старт на срещата и практически предрешиха случващото се. Още в 5-ата минута вратарят на Виктория Дуду направи сериозна грешка, позволявайки на Грималдо да отнеме и след това да реализира. Именно той отбеляза второ попадение само три минути по-късно и практически до голяма степен предреши изхода още преди изтичането на десет игрови минути. Билдия реализира дузпа в 36-ата минута, правейки преднината на Падерборн класическа, а почетното попадение за домакините бе дело на Ото след час игра.

