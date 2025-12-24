Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

Популярни
  24 дек 2025 | 14:01
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес определи настоящия период за клуба като позитивен. Специалистът сподели, че обича напрежението, което идва с работата в голям отбор, и е убеден, че "сините" вървят в правилната посока. 

"Поех отбора в труден момент, но с добра подготовка и ясна идея започнахме да изграждаме модел на игра. В края на първия полусезон вече виждах Левски такъв, какъвто искам - отбор, който знае какво прави с топката и без нея", заяви Веласкес в "Денис Подкаст" на популярен хърватски ютубър.

Наставникът открои представянето в евротурнирите като важна крачка напред, както и второто място в първенството през миналия сезон. Според него ключови са синергията между играчи, клуб и фенове, както и постоянството в детайлите.

"Говорим за голям клуб с невероятна история. Обожавам напрежението тук още от първия ден. Хората показват уважение независимо от резултатите", подчерта треньорът.

