  3. Борусия (Д) се помъчи срещу третодивизионен съперник, но Гираси спаси “жълто-черните” от позор

  • 18 авг 2025 | 23:48
  • 250
  • 0
тборът на Борусия (Дортмунд) се класира за втория кръг в турнира за Купата на Германия след трудна победа с минималното 1:0 в гостуването си на третодивизионния Рот-Вайс (Есен). Единственият гол в срещата отбеляза Серу Гираси чак в 79-ата минута, като съперникът стоеше равностойно и дори отправи четири точни удара към вратата, пазена от Грегор Кобел.

Освен този мач, по-рано през деня се изиграха още три двубоя, като Sportal.bg ви предложи тяхното развитие в реално време.

Това бе и последният мач от групата срещи в турнира, които се изиграха през последната седмица. От първия кръг, който има статут на 1/32-финал, предстоят още две срещи, в които ще се включат и участниците от финала през миналия сезон – Байерн (Мюнхен) и Щутгарт. Баварците ще гостуват на Брауншвайг (26.8), а бившият отбор на Красимир Балъков има визита на Веен (27.8).

