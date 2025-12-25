Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Камерун
  3. Минимален успех за успешно начало на Камерун на Купата на африканските нации

Минимален успех за успешно начало на Камерун на Купата на африканските нации

  • 25 дек 2025 | 00:19
  • 557
  • 0
Минимален успех за успешно начало на Камерун на Купата на африканските нации

Камерун започна успешно участието си на Купата на африканските нации с победа с минималното 1:0 над Габон. Това бе първи двубой за двата тима в груповата фаза на турнира. Единственото попадение в двубоя падна още в шестата минута и бе дело на Карл Ета Ейонг след асистенция на Брайън Мбемо. На вратата на победителите пък бе Девис Епаси, а Андре Онана, около чието име се завъртя един от големите скандали в тима, в крайна сметка не бе част от групата.

Двата тима изиграха доста постен откъм положения и атрактивност двубой, в който “непобедимите лъвове” постигнаха целта си и взеха така ценните три точки. Срещата започне отлично за възпитаниците на Давид Пагу, които успяха да открият резултата рано в двубоя, когато Мбемо овладя подаване и успя да изведе в коридор зад отбраната на противника Ета Йонг, който реализира. “Пантерите” имаха отлична възможност бързо да се върнат в двубоя, но удар на Антъни Ойоно бе спасен от Дейвис Еспаси.

Онана изненадващо повикан в състава за Купата на Африка седмица след като бе отписан
Онана изненадващо повикан в състава за Купата на Африка седмица след като бе отписан

Футболистите на Камерун бяха близо до удвояване на преднината си в началото на втората част, но Чамадеу пропусна добра възможност. Тимът на Габон така и не успя да се противопостави достатъчно качествено, а най-забележителната ситуация в тяхна полза дойде едва в добавеното време, когато техен играч падна в наказателното поле, но съдията бе категоричен, че дузпа няма.

Така Камерун и Кот д’Ивоар, които малко по-рано днес спечелиха срещу Мозамбик, оглавиха класирането в група F с по една минимална победа.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Ал-Насър вкара пет, но Кристиано не бе сред голмайсторите

Ал-Насър вкара пет, но Кристиано не бе сред голмайсторите

  • 24 дек 2025 | 22:45
  • 1719
  • 25
Амад Диало донесе успешен старт на шампиона Кот д'Ивоар

Амад Диало донесе успешен старт на шампиона Кот д'Ивоар

  • 24 дек 2025 | 22:02
  • 2068
  • 0
Марез поведе Алжир за ударно начало пред погледа на Зидан

Марез поведе Алжир за ударно начало пред погледа на Зидан

  • 24 дек 2025 | 18:55
  • 5810
  • 3
Драматичен успех в добавеното време за Буркина Фасо срещу десет от Екваториална Гвинея

Драматичен успех в добавеното време за Буркина Фасо срещу десет от Екваториална Гвинея

  • 24 дек 2025 | 17:11
  • 3568
  • 0
Проблемите на Ман Юнайтед са сериозни преди Нюкасъл, но Аморим е оптимист

Проблемите на Ман Юнайтед са сериозни преди Нюкасъл, но Аморим е оптимист

  • 24 дек 2025 | 16:36
  • 5232
  • 6
Клинсман: Германия е сред фаворитите за спечелване на Световното

Клинсман: Германия е сред фаворитите за спечелване на Световното

  • 24 дек 2025 | 15:37
  • 1138
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Честито Рождество Христово!

Честито Рождество Христово!

  • 25 дек 2025 | 00:02
  • 741
  • 5
Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

Коледно - Ники Кънчев: Не изключвам титла за ЦСКА; Шкумбата: Време е Левски да стане шампион

  • 24 дек 2025 | 10:59
  • 13452
  • 189
Смях и шеги през 2025 година

Смях и шеги през 2025 година

  • 24 дек 2025 | 12:42
  • 14066
  • 19
Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

Веласкес: Обожавам напрежението в Левски

  • 24 дек 2025 | 14:01
  • 7903
  • 17
Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

Янев: По-сигурен съм от всякога, че добрите мигове са пред нас

  • 24 дек 2025 | 13:48
  • 6155
  • 53
Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

Огромно признание: Алекс Грозданов е номер 8 в света

  • 24 дек 2025 | 11:16
  • 14844
  • 11