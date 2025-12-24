Проблемите на Ман Юнайтед са сериозни преди Нюкасъл, но Аморим е оптимист

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим посочи като трудна задача необходимостта той и неговият тим да се трябва да се справят с липсата на Бруно Фернандеш в следващите двубои. “Червените дяволи” ще се изправят в петък (26 декември) Боксинг дей срещу Нюкасъл, на 30 ще срещнат Уулвърхамптън, Лийдс на 4 януари и Бърнли на 7 януари, като за всички тези срещи се очаква португалският капитан да бъде извън състава. Той получи травма при поражението от Астън Вила преди няколко дни.

Целта пред Бруно Фернандеш е да се завърне за дербито с Ман Сити

“Невъзможно е да заменим Бруно, както казах и на тима тази сутрин. Трябва да извлечем положителното от липсата му, ако изобщо има нещо такова. Много хора трябва да направят стъпка напред. Това е добра възможност за останалите футболисти да поемат отговорност и да разберат, че не можем да разчитаме на един човек за всичко. Бруно е играчът, на когото разчитаме за организацията на играта, за креативността, той е човекът, който казва на появяващите се като смяна къде да застанат. Сега други футболисти ще трябва да покажат лидерски качества. За хора като Люк Шоу и Лисандро Мартинес, както и за останалите, за да имаме повече лидери в тима. Това е голяма възможност за останалите,” обясни Аморим.

Рой Кийн: Харесва ми, когато наказват грешките на Манчестър Юнайтед

Той допълни, че за срещата със “свраките” няма да може да разчита на Коби Мейно, Матайс де Лихт и Хари Магуайър, които също продължават да лекуват контузии.

“Магуайър и Де Лихт продължават да се възстановяват. Работим с тях, но няма да са на разположение за този мач. Ще видим за следващия. Коби също е аут, но смятам, че ще се завърне преди Бруно. Смятам, че Джак Флетчър се справи много добре срещу Астън Вила и настоящата ситуация е възможност да дадем повече шансове именно на хора като Джак и други играчи от академията. Ще намерим решения. Аз вярвам в този отбор и своите футболисти,” обяви Аморим.

Снимки: Gettyimages