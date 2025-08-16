Арминия отново изхвърли Вердер от Купата на Германия

Финалистът от последното издание на Купата на Германия Арминия (Билефелд) показа, че и през този сезон има сериозни амбиции в турнира. Отборът на Мич Книат, който спечели промоция за Втора Бундеслига и вече записа две победи, елиминира още в първия кръг Вердер (Бремен) след успех с 1:0.

Любопитното е, че двата тима се срещнаха в Купата на Германия и на четвъртфиналите през миналия сезон, когато краен победител отново излезе Арминия.

Вердер имаше териториално надмощие до почивката, но след нея изцяло отстъпи инициаитивата. За това роля изигра и червеният картон на Леонардо Битенкурт в 54-тата минута.

Арминия веднага притисна гостите в тяхната половина, а ключов ход на Книат се оказа пускането в игра на Айзея Йънг. Американецът демонстрира головия си нюх и в 93-тата минута донесе победата на тима от Билефелд след пас на друга резерва - Бенджамин Боакие.

Снимки: Gettyimages