Започнаха първите два мача от днешната програма на Купата на Германия

Днес ще се изиграе поредната порция от двубои от първия кръг за Купата на Германия, която ще включва общо 11 двубоя. В момента се играят първите два двубоя, които започнаха от 14:00. В тях завръщащият се в Бундеслигата Хамбургер ще сложи начало на сезона си с двубой срещу Пирмазенс, а Бохум е срещу БФК Динамо. От 16:30 пък РБ Лайпциг ще се изправи срещу Зандхаустен. По същото време Волфбсург ще играе срещу Хемелинген, а Хофенхайм срещу Ханза (Рощок).
Вчера се изиграха вече четири срещи, в които напред продължиха Байер (Леверкузен), Унион Берлин, Арминия (Билефелд) и Магдебург продължиха напред.
Снимки: Gettyimages