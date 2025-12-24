Популярни
Амад Диало донесе успешен старт на шампиона Кот д'Ивоар

  • 24 дек 2025 | 22:02
Шампионът на Африка Кот д'Ивоар започна успешно защитата на титлата си, след като победи Мозамбик с минималното 1:0 в първи мач за двата отбора от груповата фаза на Купата на африканските нации. Амад Диало отбеляза победното попадение в 49-ата минута.

През първото полувреме в Маракеш в носителите на трофея бяха по-близо до гол. Стражът на Мозамбик Ернан Силуане обаче се справи добре при ударите на Ян Диоманде и Франк Кесие.

След почивката "слоновете" откриха резултата с първата си по-опасна атака. Франк Кесие подаде с глава в наказателното поле към Амад Диало. Футболистът на Манчестър Юнайтед не чакаше втора покана и се разписа с шут от движение - 1:0 за Кот Д'Ивоар.

В добавеното време Мозамбик имаше възможност да стигне до точката, но вратарят Яхия Фофана улови изстрел на Жени Катамо.

Кот д'Ивоар оглавява класирането с пълен актив от 3 точки. Мозамбик заема последната 4-а позиция в подреждането. Останалите два отбора в групата са Камерун и Габон.

