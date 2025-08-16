Волфсбург вкара девет гола на дебютант

Волфсбург стартира сезона с разгромна победа. "Вълците" спечелиха с 9:0 срещу аматьорския Хемелинген в среща от първия кръг на Купата на Германия.

За петодивизионния отбор от Бремен това беше най-големият мач в историята. Хемелинген направи дебют в Купата на Германия, където се класира след като спечели областното първенство. Логично, тимът нямаше никакви шансове срещу Волфсбург, който пък за първи път в официален мач бе воден от новия си треньор Пол Симонис. Наставникът заложи на повечето си титуляри и това доведе до голямата победа.

Тимът от Бундеслигата поведе в 13-ата минута, а секунди по-късно отбеляза втори гол. Малко преди почивката Ловро Маер се разписа от дузпа за 0:3. През втората част "вълците" отбелязоха още шест попадения. Резултатът можеше и да бъде двуцифрен, но гостите пропуснаха още положения.

Хофенхайм също се класира за втория кръг след убедителна победа. Хофе спечели с 4:0 при гостуването си на третодивизионния Ханза (Рощок).

Снимки: Imago