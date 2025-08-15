Унион взе "глътка въздух" след успех за Купата, Магдебург тресна Саарбрюкен

Унион (Берлин) срази с категоричното 5:0 непрофесионалния Гутерслох в първия кръг за Купата на Германия и се класира за следващата фаза. Гостите решиха всичко още до почивката, когато отбелязаха три попадения чрез Сков (19’), Куерфелд (35’) и Дуки (43’), а Илич (78’) и Джеонг (90+4’) добавиха още два гола след почивката. Този успех може да бъде определен като сериозна “глътка въздух” за столичани, които допуснаха цели четири поредни поражения в контролните си мачове през това лято и то без допуснат гол.

Срещата се разви по отличен начин за берлинчани, които откриха след малко повече от четвърт час игра, когато Сков реализира от пряк свободен удар. Куерфелд и Дуки добавиха попадения след корнери, а двете попадения след почивката просто сложиха точка на спора.

Манчестър Юнайтед срещу Арсенал: Прогнозирайте и може да спечелите чисто нов 65-инчов 4K телевизор!

В другата среща по същото време Магдебург стигна до успех с 3:1 над Саарбрюкен. Голмайсторът на члена на Втора Бундеслига Каарс (43’) откри резултата в края на първата част. В добавеното време пък новото попълнение Гриб удвои преднината на по-високо летящия тим. Именно той до голяма степен сложи точка на спора с нов гол след час игра. Домакините от Саабрюкен все пак върнаха един гол чрез Сивехас, но силите им стигнаха само до толкова. Саабрюкен в последните години си бе създал име на един от тимовете, които са способни да поднасят изненади в този турнир, след като през 2020 година успяха да достигнат до полуфиналите, тогава като член на едва четвъртото ниво на местния футбол, елиминирайки Байерн (Мюнхен), Айнтрахт (Франкфурт) и Борусия Мьонхенгладбах.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages