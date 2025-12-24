Драматичен успех в добавеното време за Буркина Фасо срещу десет от Екваториална Гвинея

Буркина Фасо постигна изключително драматичен успех 2:1 над Екваториална Гвинея на старта на кампанията на двата тима на Купата на Африканските нации. Марвин Аниебо (85’) откри в полза на символичните гости в последните минути на редовното време, но “жребците” стигнаха до пълен обрат с два гола на Георги Минонгу (95’) и Едмонд Тапсода (90+8’) дълбоко в добавеното време. Възпитаниците на Мича трябваше да се справят с човек по-малко почти цяло полувреме, след като Базилио Ндонг (50’) бе изгонен още в началото на второто полувреме.

Двата тима предложиха постна първа част, в която липсваха сериозни положения пред двете врати. Ситуацията на терена до голяма степен бе променена след червения картон на Ндонг, който в 50-ата минута извърши грубо, макар и неволно нарушение край тъчлинията, настъпвайки глезена на Бертран Траоре. Първоначално реферът показа само жълт картон на играча, но след намеса на ВАР се стигна до изгонването му.

Оставането с човек повече подейства вдъхновяващо на играчите на Буркина Фасо, които започнаха да са доста по-активни. Те стигнаха до гол в 70-ата минута чрез Ласина Траоре, но след дълъг преглед с ВАР се оказа, че той е бил в засада. Екваториална Гвинея достигна до попадение в 85-ата минута, когато Марвин Аниебо засече центриране от корнер и откри резултата, макар че бяха с човек по-малко.

Това накара играчите на Буркина Фасо да вдигнат още повече оборотите в търсене на голове. В 95-ата минута все пак кълбото бе вкарано в наказателното поле, създаде се дори впечатление за нарушение, можещо да донесе дузпа, но вместо това Георги Минонгу изравни. Едмонд Тапсода осъществи пълен обрат в 98-ата минута след центриране отдясно и слаба намеса на вратаря на Екваториална Гвинея и донесе успеха на тима. Малко по-късно днес ще се изправят един срещу друг и другите два тима в тази група - Алжир и Судан.